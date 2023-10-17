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Gazze sınırındaki Sderot kentinden yayın yapan Türk gazetecilerin bulunduğu noktaya füze düştü - Son Dakika

Gazze sınırındaki Sderot kentinden yayın yapan Türk gazetecilerin bulunduğu noktaya füze düştü

Son Güncelleme: 17.10.2023 19:45

Gazze Şeridi'ne yakın noktada bulunan İsrail'in Sderot kentinde görev yapan Türk gazetecilerin bulunduğu noktaya füze düştü. Füzenin düşme anı ve sonrasında yaşanan panik anları ise kameralara yansıdı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları sürerken, kentte bulunan Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları da İsrail tarafına misilleme saldırılarda bulunuyor. Son olarak İsrail Demir Kubbe hava savunma sisteminden kaçan bir füze, Sderot kentinde Türk gazetecilerinin yakınındaki bir noktaya düştü.

TÜRK GAZETECİLERİN BULUNDUĞU NOKTAYA FÜZE SALDIRISI

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınırında bulunan İsrail'in Sderot kentinden yayın yapan Türk gazeteciler facianın eşiğinden döndü. Gazze'deki Hamas tarafından İsrai tarafına fırlatılan bir füze, Türk gazetecilerin bulunduğu alanın yakınına düştü.

BÜYÜK TEHLİKE ATLATTILAR

O sırada Gazze tarafından İsrail'e atılan füzeleri kameraya alan gazeteciler, bir füzenin yakınlarına düşmesi sonucu büyük bir tehlike atlattı.

İKİ GAZETECİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Habertürk ekibinden Çetiner Çetin ve Adem Metan'ın bulunduğu gazeteci ekibi, yakınlarına düşen füze nedeniyle panik içinde güvenli bir noktaya sığındı. Çetiner Çetin, kanala bağlanarak son durumu aktarırken ekipten bir kişinin dizinden hafif şekilde yaralandığını, Adem Metan'ın ise kulağında çınlama meydana geldiğini duyurdu.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan füzenin düşme anı ve sonrasında yaşanan panik anları ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Gazze sınırındaki Sderot kentinden yayın yapan Türk gazetecilerin bulunduğu noktaya füze düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze sınırındaki Sderot kentinden yayın yapan Türk gazetecilerin bulunduğu noktaya füze düştü - Son Dakika
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