İsrail ordusundan Gazze'de yeni katliam mesajı: Hepiniz terörist sayılacaksınız

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İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik yeni katliam mesajı verdi. Gazze'nin kuzeyine havadan binlerce kağıt bırakan İsrail, acil uyarı başlığı içeren notta, "Gazze Şeridi sakinlerine: Gazze Vadisi'nin kuzeyinde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır. Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeyen ve kuzey bölgesini boşaltmamayı seçen herkes, terör örgütünün ortağı sayılarak öldürülebilir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DEN YENİ KATLİAM MESAJI

Gazze'de günlerdir sivilleri bombalamayı sürdüren İsrail, katliamlarına son vermiyor. Çatışmalarda 15. güne girilirken, İsrail ordusu yeni katliam mesajı verdi. Gazze'nin kuzeyine havadan "acil uyarı" başlığı içeren kağıt atan İsrail, bölgedeki sivilleri etnik temizlikle tehdit etti.

"HERKES TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ORTAĞI SAYILARAK ÖLDÜRÜLEBİLİR"

Kağıtta şu ifadeler yer aldı: "Gazze Şeridi sakinlerine: Gazze Vadisi'nin kuzeyinde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır. Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeyen ve kuzey bölgesini boşaltmamayı seçen herkes, terör örgütünün ortağı sayılarak öldürülebilir."

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyine bıraktığı uyarı kağıdında yeni katliam mesajı verildi.

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ DOĞRULADI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu kağıtlarda yazılan ifadelerin İsrail ordusuna ait olduğunu doğruladı. Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde halkın yaklaşık yarısı bölgenin kuzeyinde yaşıyor. İsrailli yetkililer, Gazze Şeridi'ne yönelik bir kara harekatını kesin olarak gerçekleşeceğini bildirirken, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla insanı güneye gitmeleri için günlerdir uyarıyor.

GAZZE'DEKİ HASTANE SALDIRISINDA 471 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı. İsrail ordusu, dün de Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istemişti. İsrail ordusu, bugün de Gazze'nin kuzeyinde yer alan 20 hastaneyi boşaltılması için uyarmıştı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.