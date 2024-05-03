Filistin'e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Filistin'e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı

Geniş Video İzle

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü zulüm, dünyaca ünlü isimlerin tepkisini çekmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de ünlü model Bella Hadid. İsrail'in Gazze'deki eylemlerine sert tepki gösteren Hadid, dünya kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmeye çalışıyor.

03.05.2024 14:34  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü zulme tepki gösteren üslü isimlerin başında gelen dünyaca ünlü Bella Hadidmodel, ölüm tehditleri almış ve iş birlikleri de iptal edilmişti. Bu gelişme sonrası, ünlü model radikal bir karara imza atarak kariyerini noktalama kararı aldı.

NETANYAHU İÇİN "HİTLER" BENZETMESİ YAPMIŞTI

Filistin asıllı olan Hadid, daha önce yaptığı bir açıklamada "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler" ifadelerini kullanmıştı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI

Filistin'e destek verdiği için ölüm tehditleri aldığını belirten Hadid, "Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım" diyerek bir kez daha Filistin'in yanında olduğu mesajını vermişti. Ünlü modele yapılanlar bununla da bitmedi.

ANLAŞMALARI İPTAL EDİLDİ

Dior, yeni kampanyasında Filistin asıllı Bella Hadid'den vazgeçerek İsrailli model May Tager ile anlaştı. Filistin'e verdiği destek nedeniyle iş birlikleri iptal edilen ünlü model, geleceğiyle ilgili karar verdi.

MODELLİĞİ BIRAKTI

Hadid, modelliği bırakarak sevgilisi Adan Banuelos'la Teksas'ta yeni bir hayata başladı. Daha sakin bir hayata adım attığını belirten ünlü isim, "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" dedi.

Filistin\'e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı

Bella Hadid, Filistin, İsrail, Dünya, Gazze, Magazin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filistin'e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
13:12 Afyonkarahisar’da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL’ye yükseltildi Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
14:50 Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından Cadiz maçında da ilk 11’de olacak Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından Cadiz maçında da ilk 11'de olacak
14:34 Filistin’e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı Filistin'e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı
14:14 Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
14:03 Hangi takıma gidecek Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi Hangi takıma gidecek? Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
13:53 Beyoğlu’ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu Beyoğlu'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 15:08:08. #1.12#
SON DAKİKA: Filistin'e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement