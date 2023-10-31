Gazze'ye kara operasyonu emrinin verildiği an!

İsrail Gazze'de karadan kıskaç operasyonuna başladı. Operasyon öncesi servis edilen bir görüntüde Gazze sınırında bekleyen tank birliklerine saldırı emri verildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. İsrail'in saldırılarında 8 binden fazla masum can verirken, bugünse kara operasyonu başlatıldı. Gazze sokaklarında ilerlemeye çalışan İsrail güçleri ile Hamas güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Öte yandan kara operasyonu öncesinde Gazze sınırında bekleyen İsrail tankları görüntülendi. İsrail Ordusu Güney Komutanı Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, Gazze'ye girmeye hazırlanan İsrail askerlerine "Tek hedefimiz var; zafer!" emrini verdi.
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