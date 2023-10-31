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Gazze'ye kara operasyonu emrinin verildiği an! - Son Dakika

Gazze'ye kara operasyonu emrinin verildiği an!

Son Güncelleme: 31.10.2023 16:25

İsrail güçleri günlerdir havadan bombaladığı Gazze'ye yönelik kapsamlı bir kara operasyonu başlattı. İsrail ordusu tarafından servis edilen bir görüntüde operasyon öncesi Gazze sınırında bekleyen tank birliklerine "Gazze'ye girmeye hazırlanın" emrinin verildiği duyuluyor.

İsrail Gazze'de karadan kıskaç operasyonuna başladı. Operasyon öncesi servis edilen bir görüntüde Gazze sınırında bekleyen tank birliklerine saldırı emri verildi.

İSRAİL ASKERLERİ GAZZE SOKAKLARINDA

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. İsrail'in saldırılarında 8 binden fazla masum can verirken, bugünse kara operasyonu başlatıldı. Gazze sokaklarında ilerlemeye çalışan İsrail güçleri ile Hamas güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

"TEK HEDEFİMİZ VAR"

Öte yandan kara operasyonu öncesinde Gazze sınırında bekleyen İsrail tankları görüntülendi. İsrail Ordusu Güney Komutanı Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, Gazze'ye girmeye hazırlanan İsrail askerlerine "Tek hedefimiz var; zafer!" emrini verdi.

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Son Dakika Dünya Gazze'ye kara operasyonu emrinin verildiği an! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'ye kara operasyonu emrinin verildiği an! - Son Dakika
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