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Gazzeli Doktorlar, İsrail askerlerinin operasyon yaptıkları Kamal Adwan hastanesinde bir hastayı köpeklere parçalattığını söyledi - Son Dakika
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Gazzeli Doktorlar, İsrail askerlerinin operasyon yaptıkları Kamal Adwan hastanesinde bir hastayı köpeklere parçalattığını söyledi

Gazzeli doktor ve sağlık çalışanları, İsrail askerlerinin Kamal Adwan hastanesinde düzenlediği operasyonda ölen Gazzelilerin cesetlerini buldozerlerle parçaladığını ve bir hastayı köpeklere parçalattığını iddia etti. İddiaları CNN kanalı iki üst düzey sağlık personeli ve bir hasta ile görüşerek doğruladı. İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki hastanelerin altında konuşlanmasının bu eylemleri gerektirdiğini savundu.

Gazzeli Doktorlar, İsrail askerlerinin operasyon yaptıkları Kamal Adwan hastanesinde bir hastayı köpeklere parçalattığını söyledi
25.12.2023 - 16:26,  Güncelleme: 16:41
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Gazzeli doktor ve sağlık çalışanları, İsrail askerlerinin geçen hafta operasyon düzenledikleri Kamal Adwan hastanesindeki ölen Gazzelilerin cesetlerini buldozerler ile parçaladığını ve tekerlekli sandalyede duran bir hastayi köpeklere parçalattıklarını söyledi.

İddialar üzerine CNN, iki üst düzey sağlık personeli ve hastanedeki bir hastayla konuştu ve olup biteni doğrulayan ifadeler verdi. CNN ayrıca bazı iddiaların video kanıtlarını da inceledi.

Doktorların Hamas'la bağlantıları nedeniyle sorgulandığı ve personelin içeride mahsur kalan hastaları tedavi etmeye çalıştığı bir dönemde İsrail askerleri tarafından vuruldukları iddia edildi.

İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki hastanelerin altında konuşlandığın bu nedenle hastaneleri vurmanın şart olduğunu söyledi.

İsrail Savunma GüçleriKamal Adwan'da yaptığı operasyon sonrası hastaneden ayrılırken hastane kompleksine yapılan mezarlıkları buldozerler ile kazarak cesetleri parçaladı.

CNN'ye konuşan Hastanenin pediatri hizmetleri başkanı Hossam Abu Safiya, "Askerler bu sabah mezarları kazdılar ve cesetleri buldozerlerle sürüklediler, sonra da buldozerlerle ezdiler. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim" dedi.

CNN ile paylaştığı video ve görüntüler, hastane arazisine dağılmış insan kalıntılarının çürüdüğünü gösteriyor.

İddia, hastanenin hemşirelik başkanı Eid Sabbah ve başka bir hemşire Asmaa Tanteesh tarafından desteklendi.

Gazzeli Doktorlar, İsrail askerlerinin operasyon yaptıkları Kamal Adwan hastanesinde bir hastayı köpeklere parçalattığını söyledi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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İsrail, Gazze, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Sağlık, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazzeli Doktorlar, İsrail askerlerinin operasyon yaptıkları Kamal Adwan hastanesinde bir hastayı köpeklere parçalattığını söyledi - Son Dakika
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