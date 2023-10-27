Acı haberi telefonda aldı! Bir doktorun yıkıldığı an

Gazze'deki Endonezya Hastanesi Ameliyatlar Bölüm Başkanı Doktor Muhammed el-Ran, İsrail'in saldırısında evinin bombalandığı ve ailesini kaybettiğini telefonda öğrendi. Doktor Muhammed el-Ran'ın aynı hastanede görev yapan doktor kardeşi Muayyed el-Ran ise haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

ÖLEN 7 BİN 28 KİŞİNİN İSİMLERİ YAYINLANDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 20 gündür devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen 7 bin 28 Filistinlinin isimlerini yayınladı. Listede, aynı aileden olan çok sayıda kişinin olduğu görüldü.

AYNI AİLEDEN 88 KİŞİ ÖLDÜ

Filistinli insanlar hakları örgütü El-Hak'tan Aseel Al Bajeh yaptığı açıklamada, listede yer alan ilk 88 ismin aynı aileden olduğunu ifade ederek, listenin devamında ise yine aynı aileden 72 kişi olduğunu belirtti.

DSÖ: KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in tam ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nde insani ve sağlık krizinin felaket boyutlarına ulaştığı duyurarak, "Daha fazla gecikme veya engelleme kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.