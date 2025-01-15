Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı - Son Dakika
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Dünya

Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı

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ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden görüşmelerde, Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşması sağlandı. Anlaşmanın sağlandığı haberini alan Gazzeliler, sokaklarda kutlamalara başladı.

15.01.2025 20:38
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ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden ve Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası görüşmelerinde Hamas ve İsrail arasında anlaşma sağlandı.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Anlaşmaya göre, ateşkesin her günü Gazze'ye 600 tır insani yardımın gelmesi garanti altına alınacak.Yine anlaşmaya göre, Hamas tüm kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üzeri erkekler de dahil olmak üzere 33 İsrailliyi 6 hafta içinde serbest bırakacak.

İsrail her sivil rehineye karşı 30 Filistinli tutukluyu, her İsrailli kadına karşı 50 Filistinliyi serbest bırakacak. Ayrıca İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren tutuklanan 19 yaşın altındaki tüm Filistinlileri serbest bırakacak.

GAZZELİLER ATEŞKESİ KUTLADI

Ateşkes görüşmelerinde anlaşma sağlanmasının ardından 465 gündür İsrail saldırılarına maruz kalan Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sevinç gözyaşlarıyla kutladı.

Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı

Uluslararası İlişkiler, Politika, Gazze, Mısır, Katar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Güven Yaşar:
    hamas ne yapıyor belli değil kime hizmet ediyor belli değil 18 165 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TEK DUNYA LİDERİ TRUMP TIR. GELMEDEN AYARI VERDİ HER YERE, SURIYE DE ESAD I GÖNDERDİ, HAMAS A REHINELERI BIRAKMAZSAN KULAGINI BUKERİM DEDI, PUTİNEDE AKILLI OL, ALIRIM ANAHTARINI DEDI.DUNYA LİDERLİĞİ BOYLE OLUR 39 83 Yanıtla
  • hacı abdullah:
    Ne oldu aksaaaa tufanı? bir avuç toprak vardı oda gitti ... iranin gazına geldiler ne akssaaa kaldı nede tufan ... yazık ölenlere yazık yetim kalanlara yazık yazık yazık.... 17 94 Yanıtla
  • Mustafa akar:
    yorumlara baktım hep o ölen çocuklar ne olacak deniliyor,o çocuklar ölmedi hepsi şehit oldu,şehit olmakta bu fani dünyada herkesin eline geçmez.ama bu saatten sonrada başka çocuklar şehit olmasın,ana babalar ağlamasın artık. 51 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    AFERIN TRUMP A 28 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hadi Güzel haber şimdi sıra İtYahu daa 30 2 Yanıtla
  • İlyas Sarı:
    DEMEKKİ BU İŞLER KINAMAKLA PROTESTO ETMEKLE OLMUYOR GAZZEYE LANET OKUMAKLADA OLMUYOR O YUZDEN TEK LİDER VAR ODA TRUMP 23 3 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    demek ki Trump mis dünya lideri. 20 5 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    bizim dünya liderinin üstüne yok … benim tek liderim var oda eşim :) 22 3 Yanıtla
  • Erdal Baygar:
    Ölen insanlar niye öldü o zaman. Yine orda duvarlar ardında hapis siniz. Sadece zulüm görmeniz geçikecek. 8 3 Yanıtla
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