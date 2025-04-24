Geç kalan arkadaşlarının yetişmesi için treni durduran kadın tutuklandı - Son Dakika
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Dünya

Geç kalan arkadaşlarının yetişmesi için treni durduran kadın tutuklandı

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Çin'de 45 yaşındaki bir kadın, geç kalan arkadaşlarının trene yetişebilmesi için yüksek hızlı trenin kapılarını engelledi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, kadının tren personelinin tüm çabalarına rağmen kapıları engellediği ve telefonla konuşmaya devam ettiği görülüyor. Olayın ardından kadın, 'tren operasyonlarını kesintiye uğratmak' suçlamasıyla tutuklandı.

24.04.2025 15:34
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Çin'in Shenzhen kentinde geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayda, 45 yaşındaki bir kadın, geç kalan arkadaşlarının trene binebilmesi için yüksek hızlı trenin kapılarını zorla engelledi ve ardından tutuklandı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, kadının tren personelinin tüm çabalarına rağmen vücuduyla kapıları engellediği görülüyor. İki görevli, kadını nazikçe iteleyerek ve içeri girmesi için ikna etmeye çalışırken, kadın direnç gösteriyor ve soğukkanlılıkla telefonuyla konuşmaya devam ediyor.

Olayda kadın, bir yandan personelle mücadele ederken diğer yandan da geç kalan arkadaşlarına acele etmeleri için işaret ediyor. Trenin hareket saati geldiği halde, kadının direnci nedeniyle kapılar kapatılamıyor.

Tüm bu kargaşaya rağmen tren sonunda hareket edebildi ve gideceği yere zamanında ulaştı. Ancak yaşanan olay cezasız kalmadı.

Çin polisi, kadını ertesi gün Xiamen şehrinde yakaladı ve "tren operasyonlarını kesintiye uğratmak" suçlamasıyla gözaltına aldı. Bu suç, dakiklik ve düzenle çalışan Çin hızlı tren sisteminde ciddi bir ihlal olarak değerlendiriliyor.

Sosyal medya kullanıcıları olaya sert tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Bu davranış için mutlaka ceza olmalı, birçok kişinin zamanını çaldı" yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı, "Bir dakikalık gecikme bile sonraki tüm trenlerin programını aksatabilir" diye ekledi.

Çin Demiryolları İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Tren sistemimizin dakikliği ve güvenilirliği milyonlarca yolcumuz için hayati önem taşıyor. Hiçbir bireysel durum, bu sistemin aksamasını meşru kılamaz" denildi.

Geç kalan arkadaşlarının yetişmesi için treni durduran kadın tutuklandı
Geç kalan arkadaşlarının yetişmesi için treni durduran kadın tutuklandı
Geç kalan arkadaşlarının yetişmesi için treni durduran kadın tutuklandı
Geç kalan arkadaşlarının yetişmesi için treni durduran kadın tutuklandı
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Çin Halk Cumhuriyeti, 3-sayfa, Toplum, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Geç kalan arkadaşlarının yetişmesi için treni durduran kadın tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Şevki Sünger:
    bizde adam döv bıçakla hırsızlık yap devlet malına zarar ver yine de tutuklanmıyorsun 20 1 Yanıtla
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