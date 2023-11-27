Netanyahu ile anlaşan Elon Musk, Gazze saldırıları başladığında böyle konuşmuştu: Bir çocuğu öldürürseniz birkaç Hamas üyesi yaratırsınız

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamlara sessiz kalmayan Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, bu kez İsrail'e gitti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile poz veren Musk, Tel Aviv yönetiminin onayı olmadan Gazze'ye internet sağlanmaması konusunda İsraille anlaşmaya vardı. Öte yandan Musk, geçtiğimiz günlerde İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstererek "Gazze'de bir çocuğu öldürürseniz, birkaç Hamas üyesi daha yaratmış olursunuz." demişti.

İSRAİL'İN ONAYI OLMADAN GAZZE'YE İNTERNET VERMEYECEK

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi bu sabah yaptığı açıklamada, Musk'ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu.

"HAMAS GRUBUNU YOK ETMEKTEN BAŞKA HİÇBİR SEÇENEK YOK"

Ziyaretin ardından Elon Musk skandal bir açıklamada bulundu. İsrail'den yana taraf tutan Elon Musk, "Gazze'ye daha iyi bir gelecek sağlamak için Hamas grubunu yok etmekten başka hiçbir seçenek yok. Netanyahu da bu konuda hemfikir. Genellikle galip gelen, kaybedeni cezalandırır." ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ ASKERLERLE POZ VERDİ

ABD'li milyarder Elon Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezerek İsrailli askerlerle poz verdi.

AKILLARA O SÖZLERİ GELDİ

Elon Musk geçtiğimiz günlerde bir röportajda, Gazze'yi kan gölüne çevirerek binlerce Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail ve en büyük destekçisi ABD'ye önemli uyarılarda bulunmuş ve "Soykırım yaparak bir yere varamazsınız. Öldürdüğünüz her Hamas üyesine karşılık kaç tane Hamaslı yarattınız? Gazze'de bir çocuğu öldürürseniz en azından birkaç Hamas üyesi daha yaratmış olursunuz." ifadelerini kullanmıştı.

MUSK, GAZZE'YE UYDU HİZMETİ SUNACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti. Bunun üzerine Musk 28 Ekim'de X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze Şeridi'nde internet sağlama girişimine tepki göstererek, Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceklerini açıklamıştı.