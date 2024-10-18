Gelecek 25 yıl içinde gıda güvenliği tehlikede - Son Dakika
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Dünya

Gelecek 25 yıl içinde gıda güvenliği tehlikede

Dünya genelinde yıllarca süren yanlış su politikaları ve suyun değerinin bilinmemesi nedeniyle su kıtlığının giderek artacağı ve bunun insan güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğuracağı tahmin ediliyor. Küresel su döngüsü "insanlık tarihinde ilk kez" dengesini kaybetti.

18.10.2024 14:41
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The Hill gazetesinin haberine göre, Hollanda hükümetine bağlı olan ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından desteklenen "Uluslararası Küresel Su Ekonomisi Komisyonu" tarafından küresel su döngüsü ile ilgili rapor yayımlandı.

"İNSANLIK TARİHİNDE İLK KEZ"

Raporda, dünyanın su döngüsünün "insanlık tarihinde ilk kez" dengesini yitirmiş durumda olduğuna işaret edilerek, bu dengesizlik "on yıllardır süren kolektif kötü yönetim ve suyun değerinin bilinmemesine" bağlandı.

"HER GÜN BİN ÇOCUK ÖLÜYOR"

Her gün 5 yaşın altında 1000 çocuğun güvenli olmayan su ve temizliğe bağlı hastalıklar nedeniyle öldüğüne dikkatin çekildiği raporda, "Ortak geleceğimiz için artık tatlı su mevcudiyetine güvenemeyiz." ifadelerine yer verildi. Raporda ayrıca gıda sistemlerinde tatlı suyun tükenmekte olduğu ve altlarındaki akiferler kurudukça şehirlerin batmakta olduğu vurgulandı.

TÜM ÜLKELERİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Dünyadaki gıda üretiminin yarısından fazlasının su kaynaklarının azalmasının beklendiği bölgelerde gerçekleştiği anlatılan raporda, mevcut durumun daha da vahim hale gelebileceği kaydedildi. Raporda ayrıca, mevcut uygulamaların değişmemesi halinde "ciddi" ekonomik etkilerin öngörüldüğüne işaret edilerek, bu sorunların ve iklim değişikliğinin neden olduğu artan sıcaklıkların etkilerinin, 2050 yılında yüksek gelirli ülkelerin gayri safi yurtiçi hasıla oranlarını, ortalama yüzde 8, düşük gelirli ülkelerin ise yüzde 10 ila 15 oranında azaltabileceği belirtildi. Suyun yeryüzündeki ve atmosferdeki hareketi olan su döngüsü, suyun buharlaşması ve yağış gibi süreçleri içeriyor.

Ekonomi, Sağlık, Finans, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gelecek 25 yıl içinde gıda güvenliği tehlikede - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Necdet Kır:
    ne 25 yılı zaten şimdi tehlikededir ne yediğimizi bilmiyoruz hiç bir şey güvenli değil 0 0 Yanıtla
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