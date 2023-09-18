Geleneksel dansını icra eden damat, yanlışlıkla geline uçan tekme attı

Yurt dışında bir düğünde kaydedilen görüntüler sosyal medya platformu X üzerindeki çok sayıda kullanıcıyı büyük şaşkınlığa uğrattı.
Düğün sırasında geleneksel dansını icra etmek isteyen damat hızını alamayıp yaptığı kontrolsüz hareket sonrası yanlışlıkla geline uçan tekme attı.
Bacağını gelinin başının üzerinden geçirmeye çalışan damadın ayağını çarpmasıyla neye uğradığını şaşıran genç kadın bir anda yere yuvarlanırken, o anlara ilişkin video izlenme rekorları kırdı.
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