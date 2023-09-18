Geleneksel dansını icra eden damat, yanlışlıkla geline uçan tekme attı - Son Dakika

Geleneksel dansını icra eden damat, yanlışlıkla geline uçan tekme attı

Son Güncelleme: 18.09.2023 17:10

Dünyaevine giren gelin ile damadın en mutlu gününde yaşanan olaya ilişkin görüntüler şaşkınlık yarattı. Müziğin etkisiyle geleneksel dansını icra etmek olan damat, yanlışlıkla geline uçan tekme attı.

Yurt dışında bir düğünde kaydedilen görüntüler sosyal medya platformu X üzerindeki çok sayıda kullanıcıyı büyük şaşkınlığa uğrattı.

KONTROLSÜZ HAREKET SONRASI...

Düğün sırasında geleneksel dansını icra etmek isteyen damat hızını alamayıp yaptığı kontrolsüz hareket sonrası yanlışlıkla geline uçan tekme attı.

İZLENME REKORLARI KIRDI

Bacağını gelinin başının üzerinden geçirmeye çalışan damadın ayağını çarpmasıyla neye uğradığını şaşıran genç kadın bir anda yere yuvarlanırken, o anlara ilişkin video izlenme rekorları kırdı.

3. Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Geleneksel dansını icra eden damat, yanlışlıkla geline uçan tekme attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geleneksel dansını icra eden damat, yanlışlıkla geline uçan tekme attı - Son Dakika
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