Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştiği iddia edilen düğünde ilginç anlar yaşandı. Dekolteli bir gelinlik tercih eden gelin, müziğin ve alkışların arasında salona girdi.
Bu sırada gelini gören damat ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Uzun süre geline bakakalan damat, güçlükle kendi yerine oturabildi.
Bu sırada gelin de her şeyden habersizce düğüne devam etti. Fakat damadın yaşadığı durum ne konukların ne de izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.
Son Dakika › Dünya › Gelinin düğünde giydiği gelinlik olay yarattı, damat neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika