Gelinin düğünde giydiği gelinlik olay yarattı, damat neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştiği iddia edilen düğünde ilginç anlar yaşandı. Dekolteli bir gelinlik tercih eden gelin, müziğin ve alkışların arasında salona girdi.

DAMAT NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Bu sırada gelini gören damat ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Uzun süre geline bakakalan damat, güçlükle kendi yerine oturabildi.

GELİN İLGİSİZ GÖRÜNDÜ

Bu sırada gelin de her şeyden habersizce düğüne devam etti. Fakat damadın yaşadığı durum ne konukların ne de izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.