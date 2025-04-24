Genç kadın, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı

Londra'nın Deptford bölgesinde 27 Mart'ta yaşanan olayda, 40'lı yaşlardaki bir kadın evinin kapısını açmaya çalışırken arkasından gelen bıçaklı bir saldırganın hedefi oldu. Tüm olay, kadının kapısındaki Ring marka güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, akşam saat 19:04'te kadının sırt çantası ve el çantasıyla evine döndüğü, merdivenleri inerek kapısına ulaştığı görülüyor. Kadın el çantasında anahtarlarını ararken, yüzü kapalı ve siyah kıyafetli bir adam aniden arkasında belirerek bıçakla saldırıyor.

Londra Emniyet Müdürlüğü (Met) tarafından yapılan açıklamada, olay anından yaklaşık 10 dakika sonra polis ekiplerinin adrese intikal ettiği ve şükür ki kadının herhangi bir yaralanma yaşamadığı belirtildi.

Polis sözcüsü: "40'lı yaşlardaki bir kadına, evinin önünde bir erkek tarafından yaklaşıldı ve bıçakla tehdit edildi. Memurlarımız olay yerine gitti ve mağdurla görüştü. Şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmadı ve soruşturma devam ediyor" açıklamasında bulundu.