Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti

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Rusya'da 26 yaşındaki muhasebeci Evgenia Shulyatyeva, şarjda olan telefonunu küvete düşürmesi sonucu elektrik çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kızından haber alamayan annesi, Evgenia'nın cansız bedenini banyoda buldu. Rus yetkililer, son bir yılda benzer şekilde 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti. İlgili konuda uyarılarda bulunan yetkililer, şarjda olan telefonların suya düşmesi sonucu oluşan kısa devrelerin bu tür trajik olaylara neden olduğunu ifade etti.

02.01.2025 14:19  Güncelleme: 14:40
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Rusya'nın Kirovo-Chepetsk kentinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki muhasebeci Evgenia Shulyatyeva, şarjda olan telefonunu küvete düşürmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, genç kadından haber alamayan 53 yaşındaki annesi Vera, kızının evine gitti. Eve giren anne, kızının cansız bedenini banyoda buldu. Yapılan ilk incelemede, küvetteki Evgenia'nın şarjda olan telefonunun suya düşmesi sonucu elektrik çarpmasına maruz kaldığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Rus yetkililer, son bir yılda benzer şekilde 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşları 10 ile 26 arasında değişen kurbanlar arasında dünyaca ünlü poker yıldızı Liliya Novikova'nın da bulunması dikkat çekti.

İrkutsk Devlet Üniversitesi Radyo-Elektronik Bölüm Başkanı Yury Agrafonov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Su mükemmel bir iletkendir. Şarjda olan telefonun suya düşmesi sonucu oluşan kısa devre, bu trajik olaya neden oldu. Eğer telefon prize takılı olmasaydı böyle bir sonuç yaşanmazdı" dedi.

Elektronik mühendisi Andrey Stanovsky ise "Banyoda şarjdaki telefonla vakit geçirmek Rus ruleti oynamak gibidir. İnsanlar bu konuda daha dikkatli olmalı" uyarısında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, benzer vakaların önüne geçmek için vatandaşları ıslak zeminlerde elektronik cihaz kullanmamaları konusunda bir kez daha uyardı.

Genç kadının cenazesinin çarşamba günü defnedileceği öğrenildi.

Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti
Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti
Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti

Teknoloji, Güvenlik, Yaşam, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Fatih IŞIKLI:
    telefon şarjı düşük akım veriyor 5 - 20 volt arası. insanı öldürmez ki telefonu düşününce. şarj başlığı düşse sizde belki ama o da priz ile birlikte düşmesi lazım. garip 20 3 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    yalan haber 5 volt nasıl öldürür 14 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Telefon şarj akımı öldürmez pil gücü ile aynı .. bunda başka bir şey var 9 1 Yanıtla
  • Zafer El:
    3.7 volt Lami rahmetli olmuş cinayet süsü verelim derken abartmışlar saç kurutmayı küvete koyacaklardı yanlış kaydular galiba 5 1 Yanıtla
  • Seyyidali Can:
    arkadaşlar yazmış gerçi, bende telefon tamircisiyim şarj cihazın elektriği öldürmez haber yalan yada o kişi başka sebepten ölmüştür. Tabi siz yinede telefonla banyoya girmeyin:) 0 0 Yanıtla
  • Albaraka Kürt:
    lütfen arkadaşlar "Allah rahmet eylesin" falan demeyin.. şeytan ölse rahmet okuyosunuz :D 0 0 Yanıtla
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