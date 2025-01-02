Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti

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ABD\'de bir korkunç saldırı daha! Çok sayıda yaralı var

Dünya ABD\'yi konuşurken bir ülke daha kana bulandı

Rusya'nın Kirovo-Chepetsk kentinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki muhasebeci Evgenia Shulyatyeva, şarjda olan telefonunu küvete düşürmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, genç kadından haber alamayan 53 yaşındaki annesi Vera, kızının evine gitti. Eve giren anne, kızının cansız bedenini banyoda buldu. Yapılan ilk incelemede, küvetteki Evgenia'nın şarjda olan telefonunun suya düşmesi sonucu elektrik çarpmasına maruz kaldığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Rus yetkililer, son bir yılda benzer şekilde 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşları 10 ile 26 arasında değişen kurbanlar arasında dünyaca ünlü poker yıldızı Liliya Novikova'nın da bulunması dikkat çekti.

İrkutsk Devlet Üniversitesi Radyo-Elektronik Bölüm Başkanı Yury Agrafonov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Su mükemmel bir iletkendir. Şarjda olan telefonun suya düşmesi sonucu oluşan kısa devre, bu trajik olaya neden oldu. Eğer telefon prize takılı olmasaydı böyle bir sonuç yaşanmazdı" dedi.

Elektronik mühendisi Andrey Stanovsky ise "Banyoda şarjdaki telefonla vakit geçirmek Rus ruleti oynamak gibidir. İnsanlar bu konuda daha dikkatli olmalı" uyarısında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, benzer vakaların önüne geçmek için vatandaşları ıslak zeminlerde elektronik cihaz kullanmamaları konusunda bir kez daha uyardı.

Genç kadının cenazesinin çarşamba günü defnedileceği öğrenildi.