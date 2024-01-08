Rusya\'da şaka sonucu kaynar suya maruz kalan genç adam ağır yaralandı

Rusya'da evinden parti veren bir kadın, erkek arkadaşının sis bombalı şakasına sert karşılık verdi. Şakaya sinirlenen kadın adamın yüzüne bir tencere kaynar su fırlattı. Ağır yaralanan genç adamın durumun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Rus basınında yer alan habere göre olay, Pazar günü Çelyabinsk'te meydana geldi. Evinde parti veren genç kadına katılımcılardan biri şaka yapmaya karar verdi. Adam, genç kadının yemek pişirdiği mutfağa sis bombası attı. Şakaya öfkelenen kadın dumanla dolu mutfaktan bir tencere kaynar su ile fırladı ve kaynar suyu şakacının üzerine fırlattı.

Yüzüne ve vücuduna kaynar su gelen adam acı içinde çığlık atarken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, partiye katılanların ifadesini aldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülere birçok kişi tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Bilmeyenler için söylüyorum, adam üçüncü derece yanık geçirdi ve şu anda hastanede yoğun bakımda. Umarım kadına gereken ceza verilir" yorumunu yaptı. Başka bir kullanıcı ise sis bombasının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ve yapılan şakanın kötü olduğunu vurguladı.