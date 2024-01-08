 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rusya'da şaka sonucu kaynar suya maruz kalan genç adam ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'da şaka sonucu kaynar suya maruz kalan genç adam ağır yaralandı

Rusya'da evinde parti veren bir kadın, erkek arkadaşının sis bombalı şakasına sinirlenerek kaynar su fırlattı. Şaka sonucu ağır yaralanan genç adamın yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkilere neden oldu.

Rusya\'da şaka sonucu kaynar suya maruz kalan genç adam ağır yaralandı
08.01.2024 - 12:50,
Abone Ol

Rusya'da evinden parti veren bir kadın, erkek arkadaşının sis bombalı şakasına sert karşılık verdi. Şakaya sinirlenen kadın adamın yüzüne bir tencere kaynar su fırlattı. Ağır yaralanan genç adamın durumun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Rus basınında yer alan habere göre olay, Pazar günü Çelyabinsk'te meydana geldi. Evinde parti veren genç kadına katılımcılardan biri şaka yapmaya karar verdi. Adam, genç kadının yemek pişirdiği mutfağa sis bombası attı. Şakaya öfkelenen kadın dumanla dolu mutfaktan bir tencere kaynar su ile fırladı ve kaynar suyu şakacının üzerine fırlattı.

Yüzüne ve vücuduna kaynar su gelen adam acı içinde çığlık atarken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, partiye katılanların ifadesini aldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülere birçok kişi tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Bilmeyenler için söylüyorum, adam üçüncü derece yanık geçirdi ve şu anda hastanede yoğun bakımda. Umarım kadına gereken ceza verilir" yorumunu yaptı. Başka bir kullanıcı ise sis bombasının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ve yapılan şakanın kötü olduğunu vurguladı.

YORUMLAR

Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da şaka sonucu kaynar suya maruz kalan genç adam ağır yaralandı - Son Dakika


12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00
Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler

Son Dakika
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
11:00 Eşini 10 yerinden bıçaklayan koca, 'Sadakat' indirimiyle tahliye oldu
10:50 Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 13:02:43. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'da şaka sonucu kaynar suya maruz kalan genç adam ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement