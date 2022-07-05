Genç kadın vahşice öldürüldü, her yerde aranan katili cenazedeki hareketi yakalattı - Son Dakika
Üye Girişi

Genç kadın vahşice öldürüldü, her yerde aranan katili cenazedeki hareketi yakalattı

05.07.2022 16:31
Genç kadın vahşice öldürüldü, her yerde aranan katili cenazedeki hareketi yakalattı

Londra'da 41 yaşındaki Muhammed İlyas, çocukları okulda olduğu sırada 32 yaşındaki eşi Maria Chavez'i öldürdü. Eşini öldürmesinin polisler gelince şoka girmiş numarası yapan İlyas, cenazede yalandan ağlayınca kadının akrabalarını dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Londra'da meydana gelen olayda Muhammed İlyas adlı şahıs, çocukları okuldayken eşini öldürdü. Cinayetin ardından ailenin akrabaları eve geldi. Polislere yakalanmamak için şoka girmiş numarası yapan İlyas, daha sonra da cenaze işlemlerini gerçekleştirmek için evden ayrıldı.

CENAZEDE FARK EDİLDİ

İlyas'ın cenazedeki hareketlerindeki sahtelik, kadının bir akrabası tarafından fark edildi. Durumu yakınlarına bildiren genç kadın, polisin İlyas'tan da şüphelenmesi gerektiğini vurguladı.

KAYITLAR SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra güvenlik kayıtlarını bir de İlyas'tan şüphelenerek izleyen polis ekipleri, İlyas'ın cinayetten sonra İlyas'ın telefonla eşini aradığını ve o sırada eve başka kimsenin girmediğini tespit etti.

BOYNUNU KIRARAK ÖLDÜRMÜŞ

Otopsi sonucunda da kadının boynunun kırıldığını anlaşılması üzerine Muhammed İlyas gözaltına alındı. İlyas, polisteki ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf edince tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlyas'a önceki günlerde görülen davada ise 18 yıl hapis cezası verildi.

YORUMLAR
500
İngiltere'de 'Din veya İnanç Özgürlüğü Uluslararası Bakanlar Konferansı' düzenlendi İngiltere'de 'Din veya İnanç Özgürlüğü Uluslararası Bakanlar Konferansı' düzenlendi Londra'daki bal yarışmasından altın madalyayla döndüler Londra'daki bal yarışmasından altın madalyayla döndüler

Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Genç kadın vahşice öldürüldü, her yerde aranan katili cenazedeki hareketi yakalattı - Son Dakika


Son Dakika
16:13 Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme
16:11 Fatih Terim'in MasterChef ziyareti sosyal medyada gündem oldu! İşte setten çekilen o fotoğraf
15:59 Elektrikli otomobillere ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte indirim sonrası yeni fiyatlar
15:57 Sarıyer Belediyesi çalışanları maaşlarına zam yapılması talebiyle belediye önünde grev başlattı: İsteğimiz enflasyonun yarısı kadar zamdır
15:53 Tutukluluk kararı verilen Kadir Şeker'e son sözleri soruldu! Mahkeme salonu dikkat kesildi
15:50 Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı
15:48 2 gündür kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki gencin cansız bedeni çocuklar tarafından bulundu
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
15:27 İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz
15:15 Paris sokaklarında lateks büstiyerle gezdi! Kıyafetin bir de göğüs kısmını görün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 16:35:23. #1.13#
SON DAKİKA: Genç kadın vahşice öldürüldü, her yerde aranan katili cenazedeki hareketi yakalattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement