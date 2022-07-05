Genç kadın vahşice öldürüldü, her yerde aranan katili cenazedeki hareketi yakalattı

Londra'da meydana gelen olayda Muhammed İlyas adlı şahıs, çocukları okuldayken eşini öldürdü. Cinayetin ardından ailenin akrabaları eve geldi. Polislere yakalanmamak için şoka girmiş numarası yapan İlyas, daha sonra da cenaze işlemlerini gerçekleştirmek için evden ayrıldı.

CENAZEDE FARK EDİLDİ

İlyas'ın cenazedeki hareketlerindeki sahtelik, kadının bir akrabası tarafından fark edildi. Durumu yakınlarına bildiren genç kadın, polisin İlyas'tan da şüphelenmesi gerektiğini vurguladı.

KAYITLAR SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra güvenlik kayıtlarını bir de İlyas'tan şüphelenerek izleyen polis ekipleri, İlyas'ın cinayetten sonra İlyas'ın telefonla eşini aradığını ve o sırada eve başka kimsenin girmediğini tespit etti.

BOYNUNU KIRARAK ÖLDÜRMÜŞ

Otopsi sonucunda da kadının boynunun kırıldığını anlaşılması üzerine Muhammed İlyas gözaltına alındı. İlyas, polisteki ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf edince tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlyas'a önceki günlerde görülen davada ise 18 yıl hapis cezası verildi.