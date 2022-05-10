Genç kadının duşta erkek arkadaşıyla yaptığı fantezi ölümle sonuçlandı - Son Dakika
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Genç kadının duşta erkek arkadaşıyla yaptığı fantezi ölümle sonuçlandı

10.05.2022 14:08
Genç kadının duşta erkek arkadaşıyla yaptığı fantezi ölümle sonuçlandı

İngiltere'de daha önce hayat kadını olarak çalışan Sandra Moore adlı kadın, erkeklerin girmesi yasak olan motele gizlice erkek arkadaşını soktu. Polis tespitlerine göre ikilinin banyoda cinsel fantezide bulunduğu sırada duş hortumunun borusu nedeniyle nefessiz kalan kadın can verdi.

İngiltere'de Sandra Moore adlı kadının başına gelenler kan dondurdu. Daha önce hayat kadını olarak çalışan ancak son zamanlarda hayat kadınlığı yapmayı bırakan Moore, erkeklerin girişinin yasak olduğu bir motelde kalmaya başladı.

ERKEK ARKADAŞINI GİZLİCE SOKTU

Moore, otel yönetimi ve yetkililerinden gizli olarak erkek arkadaşını odasına soktu. İkili burada cinsel ilişkiye girmeye başladıktan sonra genç kadın fenalaşarak hayatını kaybetti. Erkek ise odadan kaçtı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Motelde diğer odada kalan kadınlar, Moore'nin odasından çıkan bir erkeği gördüklerini ifade etti. Polis ekipleri de olay yerinde gerçekleştirdikleri inceleme sonucunda konuyla ilgili bilgi verdi.

BOYNUNA HORTUM BAĞLAMIŞ

Genç kadının cinsel fantezi amacıyla duş hortumunu boynuna doladığı ve nefessiz kalarak hayatını kaybettiği belirtildi. Kadının ölümünde erkek arkadaşının ihmali olmadığı düşünülüyor. Konuyla ilgili araştırmalar ise sürüyor.

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Cinsellik, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Genç kadının duşta erkek arkadaşıyla yaptığı fantezi ölümle sonuçlandı - Son Dakika


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