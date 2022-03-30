Beyaz Saray'dan ABD ve Rusya arasındaki gerilimi düşürecek açıklama: Biden ve Putin görüşebilir - Son Dakika
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Beyaz Saray'dan ABD ve Rusya arasındaki gerilimi düşürecek açıklama: Biden ve Putin görüşebilir

30.03.2022 12:24
Beyaz Saray'dan ABD ve Rusya arasındaki gerilimi düşürecek açıklama: Biden ve Putin görüşebilir

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte ABD ve Rusya arasında da gerilim tavan yaptı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield ise ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'da gerilimin düşürülmesi ve diplomasinin önem kazanması durumunda Rusya lideri Putin ile görüşebileceğini söyledi. Biden, geçtiğimiz günlerde Putin'e karşı söylemlerini ağırlaştırmış ve "katil, haydut, savaş suçlusu" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'yı 35 gündür işgal eden Rusya, başta ABD olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekti. Dünya liderleri Rusya'ya karşı birçok siyasi ve ekonomik yaptırım kararı aldı. Rus lider Putin ise en sert tepkiyi hiç şüphesiz ki ABD Başkanı Biden'dan gördü.

PUTİN'E "KATİL" VE "HAYDUT" DEDİ

Amerikan basınındaki haberlerde Biden'ın son haftalarda Putin'e yönelik söylemlerini ağırlaştırdığı ve Putin hakkında, "savaş suçlusu", "katil", "kasap", "haydut" gibi nitelendirmelerde bulunduğu yer aldı.

BEYAZ SARAY: GERİLİM AZALIRSA GÖRÜŞME MÜMKÜN OLABİLİR

Öte yandan Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, başkent Washington'da gazetecilere brifing verdi ve Ukrayna'da yaşanacak gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bedingfield, "Başkan Biden, Rusya'dan somut bir gerilim azalması ve diplomasiye net, gerçek bir bağlılık olması gerektiği konusunda çok net" derken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında bir görüşmenin ancak Ukrayna'da önemli bir gerilim azalmasından sonra mümkün olabileceğini söyledi.

Gerilimin arttığı ABD ve Rusya için Beyaz Saray'dan flaş açıklama: Biden ile Putin görüşebilir

"BİDEN, PUTİN İLE KONUŞMAYA İSTEKLİ OLACAKTIR"

"Başkan Biden ile Başkan Putin arasında bir görüşme için çok net olduğumuzu söylemek dışında önkoşullar koymayacağım" diyen İletişim Direktörü, "Joe Biden, Başkan Putin ile tekrar görüşmeye veya onunla konuşmaya istekli olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

Gerilimin arttığı ABD ve Rusya için Beyaz Saray'dan flaş açıklama: Biden ile Putin görüşebilir

BİDEN, YEŞİL IŞIK YAKTI

Pazartesi günü Biden, Putin ile yeni bir kişisel görüşmenin mümkün olduğunu söylemiş, bu tür görüşmeler için beklentilerin gündemlerine bağlı olacağını da sözlerine eklemişti.

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Son Dakika Dünya Beyaz Saray'dan ABD ve Rusya arasındaki gerilimi düşürecek açıklama: Biden ve Putin görüşebilir - Son Dakika


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