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Geriye gülerek oynadıkları anlar kaldı! İşte İsrail'in hedef aldığı hastanede 22 saat önce çekilen görüntüler - Son Dakika

Geriye gülerek oynadıkları anlar kaldı! İşte İsrail'in hedef aldığı hastanede 22 saat önce çekilen görüntüler

Son Güncelleme: 18.10.2023 10:05

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail'in hedef aldığı hastanede 22 saat önce çekilen görüntüler ise yürek burktu. Görüntülerde hastane bahçesinde çocukların oyun oynadığı anlar yer alıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları sürerken, bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak abluka altındaki kentte bir hastanenin vurulduğu öğrenildi. İsrail ordusunun saldırısında el-Ehli Baptist Hastanesi'nde en az 500 kişi yaşamını yitirdi. Hastaneden 22 saat önce çekilen görüntüler paylaşıldı.

500 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu Gazze'deki savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Abluka altındaki kentte bulunan sayılı hastanelerden biri olanel-Ehli Baptist Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hastaneye yapılan saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Öte yandan bölgeden gelen bilgilere göre, saldırı sonucunda sadece hastane içindekiler değil hastane bahçesi ve çevresinde bulunan Gazzeliler de hayatını kaybetti.

22 SAAT ÖNCE ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ölenlerin çoğunun çocuk olması yürekleri parçalarken İsrail'in hedef aldığı hastanede 22 saat önce çekilen görüntüler yayınlandı. Paylaşılan videoda onlarca çocuğun mutlu bir şekilde oyun oynadıkları ve etkinlik yaptıkları yer alıyor. Saldırı sonrası videoda yer alan birçok çocuğun öldüğü öne sürülüyor.

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Son Dakika Dünya Geriye gülerek oynadıkları anlar kaldı! İşte İsrail'in hedef aldığı hastanede 22 saat önce çekilen görüntüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geriye gülerek oynadıkları anlar kaldı! İşte İsrail'in hedef aldığı hastanede 22 saat önce çekilen görüntüler - Son Dakika
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