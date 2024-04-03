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Getty Images, Galler Prensesi'nin kanser teşhisini duyurduğu videoya bir editör notu ekledi - Son Dakika
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Dünya

Getty Images, Galler Prensesi'nin kanser teşhisini duyurduğu videoya bir editör notu ekledi

Getty Images, Galler Prensesi\'nin kanser teşhisini duyurduğu videoya bir editör notu ekledi

Getty Images, Galler Prensesi Kate'in kanser teşhisi videosuna bir editör notu ekledi. Not, kraliyet ailesinin düzenlenmiş fotoğraflarıyla ilgili tartışmaların ardından geldi ve çevrimiçi bir tepkiyle karşılaştı. Getty, notun videonun Kensington Sarayı tarafından sağlanan içeriğin standart uygulaması olduğunu belirtti. Prenses Kate, geçtiğimiz ay önleyici kemoterapiye başladığını bir video açıklamasında duyurmuştu.

03.04.2024 14:30  Güncelleme: 14:37
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Getty Images, Galler Prensesi'nin kanser teşhisini duyurduğu videoya bir editör notu eklediğini açıkladı.

Bu not, Pazartesi günü fark edildi ve hemen çevrimiçi bir tepkiyle karşılaştı, son dönemlerde kraliyet ailesinin düzenlenmiş fotoğraflarıyla ilgili yaşanan tartışmaların ardından geldi. Kate'in çocuklarıyla birlikte olan Anneler Günü fotoğrafı uluslararası ajanslar tarafından geri çekildi; saray, fotoğrafın dijital olarak değiştirildiğini kabul etti.

Kate'in kanser teşhisini açıkladığı video, Getty'nin versiyonuna şu not eklendi: "Bu dağıtım klibi üçüncü bir kuruluş tarafından sağlandı ve Getty Images'ın editoryal politikasına uymayabilir." Getty başka ayrıntılar vermedi, ancak bazı kullanıcılar notu, prensesin durumu etrafında daha saçma komplo teorileri yaymak için bir fırsat olarak kullandılar. "Tabii ki Kate Middleton'ın videosu sahte: Getty, videoyu meşru olmayabileceğini ima eden bir ek not ekliyor... Kensington Sarayı karanlıkta," şeklinde yorumlar yapıldı.

Getty Images, videonun işaretlenme şeklinin, bu durumda Kensington Sarayı tarafından sağlanan içeriğin standart uygulaması olduğunu belirtti. Bazı X gönderileri, Getty videosuyla ilgili olarak kendi okuyucu notlarıyla güncellendi. Gönderilerden birinin altında, "Bu, Getty Images'ın üçüncü bir taraf tarafından sağlanan videoları dağıtırken kullandığı standart bir feragatnamedir" mesajı yer aldı.

Saray, Kate'in kanser teşhisini halka duyurduğu videoyu 20 Mart'ta, yani yayınlanmasından sadece iki gün önce BBC Studios'un kaydettiğini açıkladı. BBC Studios, videonun çekildiğini doğrulayan kısa bir açıklama yayınladı. "Bu hafta Akademi'de, Galler Prensesi için bir mesaj kaydettik. Kraliyet Yüksekliği'ne hızlı bir iyileşme diliyoruz," ifadesi kullanıldı.

Geçen ay, Galler Prensesi, önleyici kemoterapiye başladığını bir video açıklamasında duyurdu. Diğer kanser hastalarına "Yalnız değilsiniz" dedi. Kate, videoda, "Ocak ayında Londra'da ciddi bir karın ameliyatı geçirdim ve o zamanlar durumumun kanser olmadığı düşünülüyordu," dedi. "Ancak, operasyondan sonra yapılan testler kanserin mevcut olduğunu gösterdi. Tıbbi ekibim bu nedenle önleyici kemoterapiye başlamam gerektiğini tavsiye etti ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım," şeklinde açıklamada bulundu.

42 yaşındaki Kate, kanser teşhisinin ailesi için "büyük bir şok" olduğunu belirtti. Açıklamasının ardından, ABD Başkanı Joe Biden ve kanser tedavisi gören Kral Charles III gibi birçok kişiden destek gördü.

Daha önce, Prens Charles tarafından çekilen Kate ve çocuklarının bir fotoğrafı, prensesin karın ameliyatından bu yana yayımlanan ilk fotoğraf olup, Saray tarafından Anneler Günü'nü işaretlemek için yayımlandı.

Kraliyet Sarayı, Kate Middleton, Haberler.com Özel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Getty Images, Galler Prensesi'nin kanser teşhisini duyurduğu videoya bir editör notu ekledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Getty Images, Galler Prensesi'nin kanser teşhisini duyurduğu videoya bir editör notu ekledi - Son Dakika
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