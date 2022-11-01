Avukat adamla ilişki yaşayan kadının ayrıldıktan sonra yaptığı itiraf herkesi buz kestirdi - Son Dakika
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Avukat adamla ilişki yaşayan kadının ayrıldıktan sonra yaptığı itiraf herkesi buz kestirdi

01.11.2022 12:44

Gina Penelope adlı kadının sosyal medya hesabından paylaştığı video, viral hale geldi. Avukata para vermemek için bir avukat bir sevgili bulduğunu ve ücretsiz danışmanlık aldığını söyleyen kadın, herkesi şaşkına çevirdi.

Genç bir kadının TikTok üzerinden yayınladığı video hem şaşkınlık yarattı hem de tepkilere neden oldu. Gina Penelope adlı kadın, avukat erkek arkadaşıyla yaşadığı ilişkiyi aslında avukata para vermemek için planladığını anlattı.

AYRILDIKTAN SONRA İTİRAF ETTİ

Genç kadın, adamla ayrılmalarının ardından da gerçeği söyledi. Buna göre bir davası olan kadın, avukat tutmamak ve ona yüklü miktarda para vermemek için avukat sevgili ayarladı. Danışmanlığı da bedavaya getirdi.

"ÖNCE O ÇIKMA TEKLİF ETTİ"

Gina Penelope hakkındaki ağır eleştiriler de yanıt verdi. Gina kendisinin o sıralar avukat aradığını ancak çıkma teklifinin kendisinden değil de karşı taraftan geldiğini söyledi. Kadının paylaştığı video kısa süre içerisinde 1.4 milyon izlenme aldı.

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Sosyal Medya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avukat adamla ilişki yaşayan kadının ayrıldıktan sonra yaptığı itiraf herkesi buz kestirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avukat adamla ilişki yaşayan kadının ayrıldıktan sonra yaptığı itiraf herkesi buz kestirdi - Son Dakika
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