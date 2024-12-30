Göç İdaresi Başkanlığı, 2024 yılında sınırdışı edilen göçmen sayısını açıkladı - Son Dakika
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Dünya

Göç İdaresi Başkanlığı, 2024 yılında sınırdışı edilen göçmen sayısını açıkladı

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Göç İdaresi Başkanlığı, 2024 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 140 bini aştığını duyurdu.

30.12.2024 20:59  Güncelleme: 21:25
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Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 2024 yılında sınır dışı edilen göçmen sayısına ilişkin veriler de açıklandı.

140 BİNİ AŞTI

2024 yılında 140 binin üzerinde göçmenin sınır dışı edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Düzensiz göçle mücadelemiz kapsamında düzensiz göçmenlerin tespitinden Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altında tutulması da dahil olmak üzere tüm sınır dışı süreçlerini insan hakları, hukuk ve medeniyet değerlerimiz doğrultusunda yürüttük. Etkili sınır dışı mekanizması sayesinde 2023 yılında tarihin en fazla sınır dışı sayısına ulaşmıştık. 2024 yılındaki sınır dışı sayısı, bir önceki yılı da geride bırakarak 140 bini aştı" ifadelerine yer verildi" denildi.

"GÖÇMEN KAÇAKÇILARI ADALETE TESLİM EDİLDİ"

Açıklamada ayrıca " Türkiye'nin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, kolluk kuvvetleriyle birlikte 'Kalkan' operasyon ve denetimlerinin aralıksız ve kararlılıkla gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "Yakalanan göçmen kaçakçıları adalete teslim edilirken; tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerini hızla başlattık. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile birlikte 81 ilimizin tamamında, ülkemizin tüm hudut kapılarında ve Mavi Vatanımızın her yerinde düzensiz göçle mücadeleyi yeni yılda da en üst düzeyde sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Göç İdaresi Başkanlığı, 2024 yılında sınırdışı edilen göçmen sayısını açıkladı

Güvenlik, Göçmen, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Göç İdaresi Başkanlığı, 2024 yılında sınırdışı edilen göçmen sayısını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Galatasaray 1905:
    yalancının mumu yatsıya kadardir 59 7 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN TİKSİRİNCEYE KADAR DOLDURMUŞ GELENİ GİDENİ ÜLKEYE ÜLKE MÜLTECİ SIĞINMACI KAMPI OLMUŞ RESMEN HALE BAKARMISIN 6 1
  • Mehmet Yılmaz:
    140 bin gidiyor 240 geliyor bu nasıl iş anlamadım gitti 59 3 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Suriyeliler gidiyor yalanına inanmayın. iddia eden koyunlara prim vermeyin 52 3 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    İNANMAYIN AKP YEDE OY VERMEYİN ÇÖZÜM SÜRECİ ÇIKARDILAR YİNE OY İÇİN 4 1
  • Serkan Yalçın:
    pirinç tarlasından 1 avuç eksildi 49 2 Yanıtla
  • Ahmet null:
    ula dalkavuklar oturup yazı yazmakla nerden biliyorsunuz yalan olduğunu kıçınızı kaldırp sınırda geçenleri mi saydınız bir bok biliyormuş gibi karşı çıkıyorsunuz 6 44 Yanıtla
    Beşiktaş 1903:
    Sen saydinmi troll 5 2
  • Hakan Kan:
    Avrupa'ya falan göçen Türkler olmasın bu sayı? 46 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ülke ortak kullanım alanına döndü. 42 3 Yanıtla
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