Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı - Son Dakika
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Dünya

Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı

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ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından göreve başladı. Yeminin ardından açıklamalarda bulunan Trump, atacağı ilk adımları tek tek sıralarken; ''Yabancılara gümrük vergisi uygulayacağım. Dünya'nın en büyük ordusunu kuracağım'' diye konuştu.

20.01.2025 20:44  Güncelleme: 20:57
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ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin ederek görevine başladı. Bütün dünyanın kitlendiği yemin töreninin hemen ardından kürsüye gelen Trump, atacağı ilk adımlara ilişkin önemli mesajlar verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçle mücadele için ABD'nin güney sınırında acil durum ilan edeceğini duyururken; "Kartelleri Yabancı Terör Örgütleri olarak da tanımlayacağız" dedi.

"MALİYETLERİ HIZLA DÜŞÜRECEĞİZ"

"Hükümetimize, yabancı çeteleri ortadan kaldırmak için tüm gücü kullanmasını emredeceğim" diyen Trump atacağı adımları, "Maliyetleri ve fiyatları hızla düşüreceğiz. Amerika bir kez daha üreten bir ülke olacak. Ve hiçbir üretim ülkesinin sahip olamayacağı bir şeye sahibiz: Dünyadaki herhangi bir ülkenin sahip olabileceği en büyük petrol ve doğal gaz. Bunu kullanacağız" diyerek sıraladı.

Kabinenin rekor enflasyonu "yeneceğini" ve fiyatları düşüreceğini kaydeden eden Trump, "Ulusal enerji acil durumu ilan edeceğini" belirtti.

"YABANCILARA GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAYACAĞIM"

Trump, "ayaklarımızın altındaki sıvı altının" Amerika'yı "yeniden zengin bir ulus" yapacağını belirterek, yönetimin Yeşil Yeni Anlaşma'yı sona erdireceğini ve elektrikli araç zorunluluğunu iptal edeceğini ifade etti.

"Vatandaşlarımızı zenginleştirmek için yabancı ülkelere gümrük vergisi ve harç uygulayacağız" diyen Trump, bu amaçla Dış Gelir Servisi'nin kurulacağını ve ticaret sisteminin elden geçirileceğini söyledi. Ekonomiye bağlı kalarak "tüm gümrük vergileri, harçlar ve gelirleri toplamak üzere" bir Dış Gelir Servisi kuracağını duyuran Trump, bu sayede "hazineye büyük miktarda para akacağını" savundu.

"AMERİKA'YA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ GETİRECEĞİM"

Trump ayrıca tüm hükümet sansürünü sona erdirmeyi ve "Amerika'ya ifade özgürlüğünü geri getirmeyi" vaat ederek, "Devletin muazzam gücü bir daha asla siyasi muhaliflere zulmetmek için silah olarak kullanılmayacak" açıklamasında bulundu.

"BUGÜNDEN İTİBAREN SADECE İKİ CİNSİYET VAR OLACAK"

"Hükümetin ırk ve cinsiyeti kamusal ve özel yaşamın her alanında sosyal mühendisliğe tabi tutma politikasının" sona ereceğini kaydeden Trump, "Bugünden itibaren, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğu ABD hükümetinin resmi politikası olacaktır. Renk körü ve liyakate dayalı bir toplum oluşturacağız" dedi.

"DÜNYA'NIN GÖRDÜĞÜ EN GÜÇLÜ ORDUYU KURACAĞIZ"

"Dünya'nın gördüğü en güçlü orduyu" kurma sözü veren Trump, "barış yapıcı ve birleştirici" olmak istediğini söyleyerek; "Başarımızı sadece kazandığımız savaşlarla değil, aynı zamanda sona erdirdiğimiz savaşlarla ve belki de en önemlisi hiç girmediğimiz savaşlarla ölçeceğiz. Amerika yeryüzündeki en büyük, en güçlü ve en saygın ulus olarak hak ettiği yeri geri alacaktır" diye konuştu.

Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı

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Son Dakika Dünya Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Talat Yelbuz:
    GERÇEK VE TEK DUNYA LİDERİ. HERKESE AYAĞINIZI DENK ALIN DEDI. DUNYAYI AYA VE UZAYA BIZ GÖTÜRDUK HERKES ABD YE SAYGI DUYACAK DRDI. 8 9 Yanıtla
  • Özcan Uzuner:
    üfürmüş epey 6 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ilk bize koyar geçer dolar 45 mazot 65 sonucda zamları dış güçler yapıyor kizmasin kimse 2 3 Yanıtla
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