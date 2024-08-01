Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı - Son Dakika
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Dünya

Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı

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Yenilemeden iki ay sonra, 180.000 Sterlin'e haftalık kiralanan 46 metrelik lüks İtalyan süper yatı 'Ethos', Yunanistan'ın Kefalonia adasında batmaya başladı. Kaza, mürettebatın açık bıraktığı bir kapı nedeniyle gerçekleşti. Yat, 12 kişiye kadar misafire hizmet veriyor ve 16 milyon Sterlin'e yenilenmişti. Beş turist ve beş mürettebat güvenle tahliye edildi. Hasarın boyutu henüz bilinmiyor ancak önemli onarımlar gerekebilir.

01.08.2024 14:55  Güncelleme: 15:19
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"Yeni görüntüler, lüks bir İtalyan süper yatının, kapsamlı yenilemeden sadece iki ay sonra Yunanistan'ın tatil adasının açıklarında batmaya başladığı anı gösteriyor.

Haftalık 180.000 Sterlin'e kiralanan 46 metrelik 'Ethos' yatı, Kefalonia kıyılarında su alırken görüntülendi. Nedenin, mürettebatın açık bıraktığı bir kapı olduğu bildirildi.

Malta bayraklı yat, 12 kişiye kadar misafire hizmet veriyor ve lüks özellikler sunuyor. Yeni sahibi tarafından 16 milyon Sterlin'e alınmış ve yenilenmişti.

Beş turist ve beş mürettebat güvenle tahliye edildi. Görüntüler, yatın dengesini kaybettiğini ve sancak tarafına eğildiğini gösteriyor. Kaptan, tekneyi sığ sulara çekerek tam bir felaketi önledi.

Hasarın boyutu henüz bilinmiyor, ancak önemli onarımlar gerekebilir. Dalgıçlar, tekneden su temizleme çalışmalarına başladı.

Bu olay, son yıllarda Yunan sularında meydana gelen deniz kazalarından biri. Geçen yıl Zakynthos ve Rodos adaları açıklarında da benzer olaylar yaşandı. Bu olaylarda İngiliz turistler yanmakta olan teknelerden kurtarıldı.

Rodos'taki olayda 82 yolcu kurtarıldı, ancak çocukların travma yaşadığı bildirildi. Bu olaylar, bölgedeki deniz güvenliği konusunda endişeleri artırdı."

Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı

Yunanistan, Sterlin, turist, Denizcilik, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Emrah Aytekin: Böyle acı haberler yapmayın lütfen…. Yeterince derdimiz var zaten… Bakın şimdi akşama kadar üzüntüden kahroluyorum… 34 0 Yanıtla
    ismail: yemekten bile kesiliriz dimi emrah 7 0
  • Mustafa POLAT: Sigorta hesaba yatırmıştır bile bedelini. Fakir de bisikleti çalınacak diye 4 tane zincirle geziyor. 9 0 Yanıtla
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