Görüntüler dehşet verici! İsrail, Şifa Hastanesi'ni fosfor bombalarıyla böyle vurdu

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı hastaneleri de hedef almaya devam ediyor.

PATLAYAN BOMBALAR GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Hedef alınan hastanelerden biri de Şifa Hastanesi... İsrail'in bu hastaneyi uluslararası hukuka göre kullanımı yasak olan fosfor bombası ile vurması sonucu çok sayıda masum sivil hayatını kaybetti. Tüm bu olan biten karşısında Batı dünyası sessizliğe bürünürken bölgeden gelen görüntüler saldırının şiddetini gözler önüne serdi. Hastanenin vurulduğu anda kaydedilen bir görüntüde patlayan bombaların gecenin karanlığını aydınlattığı görüldü.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

1 GÜNDE 6 HASTANEYİ YERLE BİR ETTİLER

Gazze'de son 24 saat içinde Şifa Hastanesi, Endonezya Hastanesi, Nasr Çocuk Hastanesi, Rantisi Çocuk Hastanesi, El-Avde Çocuk Hastanesi ve Kudüs Hastanesi'ne ya da çevrelerine şiddetli saldırılar düzenlendi. İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin sığındığı en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi çevresine düzenlediği yoğun saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. Şifa Hastanesi yerleşkesinde yer alan bir poliklinik binasının bombalanması sonucu ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli öldürüldü.

HASTANEDE CAN VERENLERİ TOPLU MEZAR KAZIP DEFNEDECEKLER

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü yaptığı açıklamada, "Şifa Hastanesi'nin çevresi 3 gündür aralıksız bombalanıyor. İsrail güçlerinin karadan hastaneye girmesi için neredeyse her dakika şiddetli bombardıman oluyor." dedi. Berş, İsrail'in saldırılarının Şifa Hastanesi'ne ambulans giriş ve çıkışlarına engel olduğunu ve hastanede abluka altına alındıklarını kaydetti. Berş, "Son nefeslerini hastanede verenleri defnedemiyoruz. Sabah olduğunda hastanede toplu bir mezar kazmayı ve 100 kişinin naaşını buraya defnetmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

BİRÇOK HASTANE KULLANILAMIYOR

Son olarak akşam geç saatlerde Endonezya ve Şifa hastaneleri çevrelerine yeniden "şiddetli" saldırılar düzenlendi. Şifa Hastanesi ve çevresi, İsrail ordusu tarafından "Filistinli silahlı grupların karargahı olduğu" iddiasıyla çok kez bombalandı. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu hastanelerin çok defa hedef alınması sonucu bölgedeki 35 hastaneden 18'i çalışamaz hale geldi.