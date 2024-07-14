Görüntüler ortaya çıktı! Trump\'ı vuran saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler

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Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'a, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde suikast girişiminde bulunuldu.

SÜRÜNEREK ÇIKTIĞI ÇATIDAN ATEŞ AÇTI

Sürünerek çıktığı çatıdan kürsüde konuşan Trump'a doğru birkaç el ateş eden saldırgan 20 yaşındaki Matthew Crooks saniyeler içinde etkisiz hale getirilirken o anlara ilişkin görüntüler servis edildi.

SANİYELER İÇİNDE ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

İnternete düşen videoda, başkan adayı Trump'ın seçim vaatlerini sıraladığı konuşması sırasında kanlar içinde kaldığı ve silah seslerinin ardından binanın çatısında konuşlanan keskin nişancıların saldırganı saniyeler içinde art arda atışlarla öldürdüğü görülüyor.