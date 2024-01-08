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Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü - Son Dakika
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Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü

Suudi Arabistan'da bir çoban, taşı eline alarak tek atışta dronu düşürmeyi başardı. O anlar atılan taşın etkisiyle paramparça olan dron üzerindeki kamera ile saniye saniye kaydedildi.

08.01.2024 - 14:33,  Güncelleme: 14:36
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Suudi Arabistan'da kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dron kamerasıyla anbean kaydedilen videoda, bir çobanın eline aldığı taşla havada uçan dronu tek atışta vurduğu anlar yer aldı.

SESİNİ DUYUNCA EĞİLİP TAŞI ALIYOR

Görüntülerde arazide yürümekte olan çobanın, arkasından ilerleyen dronun sesini duymasıyla yere eğilip taş aldığı anlar yer aldı.

Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü

TEK ATIŞTA DRONU HURDAYA ÇEVİRDİ

Videonun devamında elindeki taşı ani bir hareketle fırlatan çobanın, kendisini görüntüleyen dronu tek atışta imha ettiği görülüyor.

Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
Görüntüler Suudi Arabistan\'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
YORUMLAR (3)
  • Serkan Basar: dron gören masum köylü canım benim Yanıtla 17 6
  • salihb: Tek taş keskin nişancı tüfeği Yanıtla 17 1
  • Selim Kayisi: Uzaylıydı o aslında Yanıtla 9 1

Suudi Arabistan, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü - Son Dakika
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