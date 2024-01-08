15:47 • •
Suudi Arabistan'da kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dron kamerasıyla anbean kaydedilen videoda, bir çobanın eline aldığı taşla havada uçan dronu tek atışta vurduğu anlar yer aldı.
Görüntülerde arazide yürümekte olan çobanın, arkasından ilerleyen dronun sesini duymasıyla yere eğilip taş aldığı anlar yer aldı.
Videonun devamında elindeki taşı ani bir hareketle fırlatan çobanın, kendisini görüntüleyen dronu tek atışta imha ettiği görülüyor.
Son Dakika › Dünya › Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü - Son Dakika