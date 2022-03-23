Görüntüleri Savunma Bakanlığı paylaştı! Rusya, Ukrayna'ya verdiği S-300 hava savunma sistemlerini vurdu - Son Dakika

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna cephesi işgalin başladığı günden bu yana gerek Rus ordusunun verdiği ağır kayıplar gerekse cephede alınan darbeler üzerinden görüntü üzerine görüntü yağdırıyor. Rusya cephesi de Ukrayna'nın yayınlandığı görüntülere yanıt olarak propaganda videoları servis etmeye başladı.

SAVUNMA BAKANLIĞI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait S-300 hava savunma sistemini vurduğu görüntüleri yayınladı. Rus ordusunun kendisinin üreterek Ukrayna'ya verdiği silahları vurması özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SAVAŞ GEMİLERİ SEYİR FÜZELERİ ATTILAR

Rusya Donanması'na ait savaş gemileri dün de Rusya'nın Ukrayna'da yasadışı şekilde ilhak ettiği Kırım Yarımadasında yer alan liman kenti Sivastopol açıklarından Ukrayna'ya füze fırlattı. Seyir füzesi olduğu tahmin edilen füzelerin tam olarak hangi noktaları hedef aldığı ise bilinmiyor.

GECE YARISI 4 KENTE ROKETLİ SALDIRI

Öte yandan Rusya ordusu tarafından, Ukrayna'nın Borispol, Herson ve Kryvyi Rih kentlerine ile başkent Kiev'e gece yarısı roketlerle saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusu ise, Luhansk bölgesinde yer alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırı düzenledi.