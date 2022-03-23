Görüntüleri Savunma Bakanlığı paylaştı! Rusya, Ukrayna'ya verdiği S-300 hava savunma sistemlerini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Görüntüleri Savunma Bakanlığı paylaştı! Rusya, Ukrayna'ya verdiği S-300 hava savunma sistemlerini vurdu

23.03.2022 12:50

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 28. güne girilirken, Rusya cephesi de Ukrayna'nın yayınlandığı görüntülere yanıt olarak propaganda görüntüleri yayınlamaya devam ediyor. Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan görüntülerde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerinin vurulduğu anlar yer aldı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna cephesi işgalin başladığı günden bu yana gerek Rus ordusunun verdiği ağır kayıplar gerekse cephede alınan darbeler üzerinden görüntü üzerine görüntü yağdırıyor. Rusya cephesi de Ukrayna'nın yayınlandığı görüntülere yanıt olarak propaganda videoları servis etmeye başladı.

SAVUNMA BAKANLIĞI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait S-300 hava savunma sistemini vurduğu görüntüleri yayınladı. Rus ordusunun kendisinin üreterek Ukrayna'ya verdiği silahları vurması özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SAVAŞ GEMİLERİ SEYİR FÜZELERİ ATTILAR

Rusya Donanması'na ait savaş gemileri dün de Rusya'nın Ukrayna'da yasadışı şekilde ilhak ettiği Kırım Yarımadasında yer alan liman kenti Sivastopol açıklarından Ukrayna'ya füze fırlattı. Seyir füzesi olduğu tahmin edilen füzelerin tam olarak hangi noktaları hedef aldığı ise bilinmiyor.

GECE YARISI 4 KENTE ROKETLİ SALDIRI

Öte yandan Rusya ordusu tarafından, Ukrayna'nın Borispol, Herson ve Kryvyi Rih kentlerine ile başkent Kiev'e gece yarısı roketlerle saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusu ise, Luhansk bölgesinde yer alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırı düzenledi.

YORUMLAR
500
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir Rus güçlerinin Kiev'e saldırıları sürüyor Rus güçlerinin Kiev'e saldırıları sürüyor

Ukrayna, Moskova, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Görüntüleri Savunma Bakanlığı paylaştı! Rusya, Ukrayna'ya verdiği S-300 hava savunma sistemlerini vurdu - Son Dakika


Son Dakika
12:34 Konyaaltı Belediyesi'nden işçilere rekor zam! En düşük günlük yevmiye 316 TL'ye yükseldi
12:22 Yangın çıkan apartmanda mahsur kalmıştı! Ağlayarak dua eden çocuk kurtarıldı
12:19 Gençlik nereye gidiyor böyle? Öğrencinin ders esnasında öğretmenine yaptığı hareket pes dedirtti
12:19 Amazon, Türkiye'de ilk lojistik üssünü kuruyor! 1000'den fazla kişiye istihdam yaratacak
12:15 Model sevgilisine şiddet uygulayan yönetmene 9 ay hapis cezası! Mahkeme çıkışı söylediği sözler tepki topladı
12:12 80 yaşındaki yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı, kız kardeşi tarafından göç idaresinden kaçırıldı
12:11 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir
11:52 Et ve Süt Kurumu Müdürü yüzde 48'lik zammın nedenini uzun kuyruklara bağladı!
11:22 Göztepe'yi satın almak isteyen Abramovich'le görüşmeler başladı!
11:09 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 12:57:31. #1.12#
SON DAKİKA: Görüntüleri Savunma Bakanlığı paylaştı! Rusya, Ukrayna'ya verdiği S-300 hava savunma sistemlerini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement