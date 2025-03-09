Göstericiler Tesla\'yı bastı, New York\'ta silah sesleri peş peşe duyuldu

New York'ta Trump'ın Hükümet Verimlilik Departmanı'nın (DOGE) başına getirdiği Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin bayisini zorla girip eylem düzenleyen göstericiler gözaltına alındı. Olaylar Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirdiği Musk'a tepkilerle eş zamanlı artıyor.

OTURMA EYLEMİ DÜZENLEDİLER

ABD'nin New York kentinde, Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) başkanlığını yürüten iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil bayisine zorla girerek oturma eylemi düzenleyen göstericiler gözaltına alındı.

MUSK VE TRUMP'I PROTESTO ETTİLER

Manhattan bölgesindeki Tesla'nın otomobil bayisi önünde toplanan bir grup gösterici, Musk'ı ve ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin politikalarını protesto etti.

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDILAR

Bazı göstericiler, protesto sırasında Tesla bayisine zorla girerek bir süre oturma eylemi yapması üzerine New York Polisi (NYPD) tarafından gözaltına alındı. Bayi önünde döviz ve pankartlarla protestoya devam eden diğer göstericiler, "Musk seçilmiş biri değil", "Musk gitmek zorunda" sloganları attı.