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İsrail'in saldırısında şoka giren Gazzeli Muhammed'den haber var - Son Dakika

İsrail'in saldırısında şoka giren Gazzeli Muhammed'den haber var

Son Güncelleme: 23.10.2023 11:48

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanlarda şoka giren ve titreyen görüntüsüyle hafızalara kazınan küçük Muhammed'den iyi haber geldi. Ailesiyle birlikte mülteci kampına sığınan Muhammed, bir gazetecinin hediye ettiği oyuncakla bir nebze olsun mutluluk yaşadı.

İsrail'in saldırılarında enkaz altından çıkarılan ve hastanede korkudan titreyen küçük Muhammed Abu Louli, günlerce konuşulmuştu. Minik çocuğun şoka girmesi yürekleri yakarken; bölgedeki bir gazeteci Muhammed'e ailesiyle birlikte sığındığı kampta bulup oyuncak hediye etti.

AİLESİYLE BİRLİKTE KAMPTA KALIYOR

7 Ekim'den bu yana aralıksız şekilde Gazze'yi bombalayan İsrail ordusu, 5 bine yakın insanın ölümüne neden oldu. Saldırılarda binlerce insan da yaralanırken enkazdan çıkarılıp hastaneye getirilen minik bir çocuğun korku dolu gözleri gündem olmuştu. Şoka giren ve daha sonra gözyaşlarına boğulan minik Muhammed'den haber geldi. Gazeteci Abdallah Alattar, onu ailesiyle birlikte bir mülteci kampında buldu ve oyuncak hediye Muhammed'in son halini sosyal medyadan paylaştı.

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Son Dakika Dünya İsrail'in saldırısında şoka giren Gazzeli Muhammed'den haber var - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in saldırısında şoka giren Gazzeli Muhammed'den haber var - Son Dakika
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