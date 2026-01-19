Grönland'dan Trump'a Kardashian'lı gönderme: Yapay göğüslere pek değer vermiyoruz - Son Dakika
Dünya

Grönland'dan Trump'a Kardashian'lı gönderme: Yapay göğüslere pek değer vermiyoruz

19.01.2026 16:55
ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin kontrolünü ele geçirme planına tepki gösteren Grönlandlı siyasetçi Tillie Martinussen, "Trump Grönland halkı hakkında hiçbir şey bilmiyor. Biz paraya, Kardashian dudaklarına veya yapay göğüslere pek değer vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Grönland'ın başkenti Nuuk'ta binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelerinin kontrolünü ele geçirme planına karşı sokaklara döküldü.

Şehir merkezinden ABD Konsolosluğuna doğru yürüyüşleri sırasında pankart taşıyan, bayraklarını dalgalandıran ve "Grönland satılık değildir" sloganları atan Grönlandlılar, Trump'ın adayı ele geçirmeye yönelik artan tehditlerine tepki gösterdi.

GRÖNLANDLI SİYASETÇİDEN TEPKİ VAR

Bu sırada bir televizyon kanalına konuşan Grönland Parlamentosu'nun eski üyelerinden Tillie Martinussen, Trump yönetiminin 'bu çılgın fikirden vazgeçeceğini' umduğunu belirtti. "Kendilerini dostumuz ve müttefikimiz olarak lanse etmeye başladılar, Grönland'ı bizim için Danimarkalılardan daha iyi hale getirmek istediklerini söylediler" diyen Martinussen, tüm bu söylemlere karşın artık açıkça tehdit edildiklerini ifade etti.

"AVRUPA'NIN BİR PARÇASI OLMAKTAN VAZGEÇMEYİZ"

Ülkesinde toprakların mülkiyetinin herkese ait olduğunu ve özel mülk sahibi dahi olunamayacağını kaydeden Grönlandlı siyasetçi, Trump'ın ABD'ye katılımın desteklenmesi amacıyla ada sakinlerine kişi başı 100 bin dolar ödeme yapma planına atıfta bulunarak, "Kişi başı 100 bin dolar bile teklif etseniz, ücretsiz sağlık hizmetlerinden, ücretsiz eğitimden ve Avrupa'nın bir parçası olmaktan vazgeçmeyiz" dedi.

Tillie Martinussen

"KARDASHİAN DUDAKLARINA VEYA YAPAY GÖĞÜSLERE PEK DEĞER VERMİYORUZ"

Son olarak Trump'ın Grönland halkı hakkında hiçbir şey bilmediğini ifade eden Martinussen, Amerikan popüler kültürüne göndermede bulunarak, "Biz paraya, Kardashian dudaklarına veya yapay göğüslere pek değer vermiyoruz" diye konuştu.

TRUMP'IN GRÖNLAND TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri, küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump, bunun üzerine Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

