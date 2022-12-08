Günlerdir aranan genç şarkıcının cesedi varilin içinden çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Günlerdir aranan genç şarkıcının cesedi varilin içinden çıktı

08.12.2022 19:13

Guatemala'da 3 gündür kayıp olan 27 yaşındaki hip hop yıldızı Nesly Monterroso'nun cesedi, terk edilmiş bir aracın içinde varile gizlenmiş halde bulundu. Genç şarkıcının öldürülmeden önce ağır şiddete maruz kaldığı öğrenildi.

Guatemala'da yaşanan cinayet ülkede deprem etkisi yarattı. Ülkede 3 gündür kayıp olan 27 yaşındaki hip hop yıldızı Nesly Monterroso'nun cesedi terk edilmiş bir aracın içinde varile gizlenmiş halde bulundu.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE AĞIR ŞİDDET GÖRMÜŞ

Görgü tanıkları Nesly'nin cansız bedeninin ağır şiddete maruz kaldığını belirtti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

DÜNYANIN EN TAHLİKELİ ÜLKELERİ ARASINDA

Orta Amerika ülkesi Guatemala, dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında gösteriliyor. 2018 yılında hazırlanan verilere göre ülkedeki cinayet oranı 22.50. Veriler, Guatemala'da 2018 yılında 3 bin 881 kişinin öldürüldüğünü ortaya koydu.

-

YORUMLAR
500
Günlerdir aranan şarkıcının cesedi varilde bulundu Günlerdir aranan şarkıcının cesedi varilde bulundu

Guatemala, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Günlerdir aranan genç şarkıcının cesedi varilin içinden çıktı - Son Dakika


Son Dakika
19:09 Günlerdir aranan şarkıcının cesedi varilde bulundu
18:38 Cristiano Ronaldo'dan olay paylaşım! Yaşananları tek bir nedene bağladı
18:31 Dehşete düşüren cinayet! Kavga ettiği annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü
18:14 Yarı çıplak market bastı! Başına atılan cisimle yığılıp kaldı
17:37 Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiası hakkında konuştu: Proje ürünüdür
17:26 Selahattin Demirtaş'tan 6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirildiği" iddiasına sert tepki: Derin bir utanç yaşıyorum, öfkeden yerimde duramıyorum
17:29 Arılarla konuşmak isteyen adam feci şekilce yaşamını yitirdi
17:04 Başkan Dursun Özbek'ten "Ronaldo ne zaman geliyor?" sorusuna güldüren cevap: Yarın Florya'da
16:55 Oyuncu Tuba Büyüküstün, çocuklarıyla birlikte Türkiye'den ayrıldı! Artık Paris'te yaşayacaklar
16:53 6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirildiği" olayla tepkilerin odağında olan Hiranur Vakfı'nın binası İBB tarafından mühürlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2022 19:28:55. #1.13#
SON DAKİKA: Günlerdir aranan genç şarkıcının cesedi varilin içinden çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement