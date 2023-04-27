68 yaşındaki adamın cinsel organını kesip alışveriş merkezinde satmaya çalıştı - Son Dakika
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68 yaşındaki adamın cinsel organını kesip alışveriş merkezinde satmaya çalıştı

27.04.2023 15:26
68 yaşındaki adamın cinsel organını kesip alışveriş merkezinde satmaya çalıştı

Güney Afrika'da ismi açıklanmayan 32 yaşındaki bir adam, 68 yaşındaki adamın cinsel organını kestikten sonra organı büyük bir alışveriş merkezinde satmaya çalışırken polis tarafından gözaltına alındı.

Perşembe günü Butterworth'taki bir alışveriş merkezinde yaşanan kan donduran olayla ilgili polis yaptığı açıklamada, yaşlı adamın uzvunu zorla kesen kişinin gözaltında tutulduğunu, zanlının kısa süre sonra mahkemeye çıkarılacağını söyledi.

ORGAN YERİNE DİKİLEMEYECEK

Cinsel organı kesilen yaşlı adam ise hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, organın kesilmesinden uzun süre geçtiği için artık yerine dikilemeyeceğini söylerken yaşlı adamın ise genel durumunun iyiye gittiğini söyledi.

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Güney Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 68 yaşındaki adamın cinsel organını kesip alışveriş merkezinde satmaya çalıştı - Son Dakika


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