68 yaşındaki adamın cinsel organını kesip alışveriş merkezinde satmaya çalıştı

Perşembe günü Butterworth'taki bir alışveriş merkezinde yaşanan kan donduran olayla ilgili polis yaptığı açıklamada, yaşlı adamın uzvunu zorla kesen kişinin gözaltında tutulduğunu, zanlının kısa süre sonra mahkemeye çıkarılacağını söyledi.

ORGAN YERİNE DİKİLEMEYECEK

Cinsel organı kesilen yaşlı adam ise hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, organın kesilmesinden uzun süre geçtiği için artık yerine dikilemeyeceğini söylerken yaşlı adamın ise genel durumunun iyiye gittiğini söyledi.