Güney Afrika'da kaydedilen görüntüler dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Havuza giren siyahi çocuklar, bir grup ırkçı tarafından darp edildi.
Havuzdakilerin siyahi çocuğu havuzdan attığı sırada "Bu havuza siyahlar giremez" diye bağırdıkları belirtildi.
Çocuğun boğazını sıkan ve tekmeleyen şahısların, "Burası beyaz ırka özel" iddiasında bulunması izleyenleri çileden çıkardı.
Son Dakika › Dünya › Dünyayı ayağa kaldıracak görüntüler! Siyahi çocuğu tekme tokat döverek havuzdan attılar - Son Dakika