Dünyayı ayağa kaldıracak görüntüler! Siyahi çocuğu tekme tokat döverek havuzdan attılar

Güney Afrika'da kaydedilen görüntüler dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Havuza giren siyahi çocuklar, bir grup ırkçı tarafından darp edildi.

"BU HAVUZA SİYAHLAR GİREMEZ"

Havuzdakilerin siyahi çocuğu havuzdan attığı sırada "Bu havuza siyahlar giremez" diye bağırdıkları belirtildi.

"BEYAZ IRKA ÖZEL"

Çocuğun boğazını sıkan ve tekmeleyen şahısların, "Burası beyaz ırka özel" iddiasında bulunması izleyenleri çileden çıkardı.