 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Güney Afrika, Gazze'deki Durum Nedeniyle İsrail'deki Diplomatlarını Geri Çağırıyor - Son Dakika

Güney Afrika, Gazze'deki Durum Nedeniyle İsrail'deki Diplomatlarını Geri Çağırıyor

Son Güncelleme: 06.11.2023 15:54

Güney Afrika hükümeti, Gazze'deki sivil kayıplar ve İsrail'in tepkisinin toplu cezalandırmaya dönüştüğüne dair endişelerini belirterek, İsrail'deki tüm diplomatlarını geri çağıracağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, Filistin topraklarında çocukların ve masum sivillerin öldürülmesinin devam etmesinden son derece endişeli olduklarını ifade etti. İsrail ise, Gazze'deki sivil halka zarar vermek yerine Hamas'ı hedef aldığını belirtiyor.

Güney Afrika hükümeti, Gazze'deki duruma ilişkin endişelerini belirtmek için İsrail'deki tüm diplomatlarını geri çağıracağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığının bakanlarından Khumbudzo Ntshavheni, basın toplantısında Tel Aviv'deki tüm diplomatik personelin istişareler için Pretoria'ya geri çağrılacağını söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Dışişleri Bakanı Naledi Pandor bir basın toplantısında şunları söyledi: "Filistin topraklarında çocukların ve masum sivillerin öldürülmesinin devam etmesinden son derece endişeliyiz ve İsrail'in tepkisinin doğasının toplu cezalandırmaya dönüştüğüne inanıyoruz."

"[Düşmanlıkların] kapsamlı bir şekilde durdurulması çağrısını sürdürürken Güney Afrika'nın endişelerine işaret etmemizin önemli olduğunu hissettik."

İsrail, Gazze'deki sivillere zarar vermekten ziyade Hamas'ı ortadan kaldırmayı amaçladığını söyleyerek, terör grubunun geniş ölçüde sivil halk arasında yer aldığını belirtiyor. Kuzeydeki kampanyasını yoğunlaştırırken, kuzey Gazze'deki tüm sivilleri güneye doğru çekilmeye çağırdı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Güney Afrika, İsrail, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güney Afrika, Gazze'deki Durum Nedeniyle İsrail'deki Diplomatlarını Geri Çağırıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:54 Son Dakika: İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de can kaybı 10 bini geçti
15:44 Türkiye'nin İsrail'e ihracatı savaşın başladığı ayda yüzde 28,8 düştü
15:26 Tuzlaspor, Türk futbolunu çalkalayan kara para aklama ve yasa dışı bahis iddiasının sahibi gazeteci Murat Ağırel'i engelledi
15:13 Türkiye ile ABD, Gazze'de yardım koridoru ve 2 devletli çözümde mutabık kaldı
14:51 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sibel Turnagöl, oto sanayide restoran açtı: Hem aşçılık hem garsonluk yapıyorum
14:50 CHP'nin A Takımı belli oldu! Sezgin Tanrıkulu ve Oğuz Kaan Salıcı kota nedeniyle listeye giremedi
14:49 Halil Umut Meler, Arda Güler ve Serdar Saatçı'nın maçına atandı
14:33 Son Dakika: YKS 8-9 Haziran 2024'te yapılacak
14:26 Ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını talep etti
14:20 Hakan Fidan ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kalıcı barışı görüştük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2023 16:09:24. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Afrika, Gazze'deki Durum Nedeniyle İsrail'deki Diplomatlarını Geri Çağırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement