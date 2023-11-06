Güney Afrika, Gazze'deki Durum Nedeniyle İsrail'deki Diplomatlarını Geri Çağırıyor

Güney Afrika hükümeti, Gazze'deki duruma ilişkin endişelerini belirtmek için İsrail'deki tüm diplomatlarını geri çağıracağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığının bakanlarından Khumbudzo Ntshavheni, basın toplantısında Tel Aviv'deki tüm diplomatik personelin istişareler için Pretoria'ya geri çağrılacağını söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Dışişleri Bakanı Naledi Pandor bir basın toplantısında şunları söyledi: "Filistin topraklarında çocukların ve masum sivillerin öldürülmesinin devam etmesinden son derece endişeliyiz ve İsrail'in tepkisinin doğasının toplu cezalandırmaya dönüştüğüne inanıyoruz."

"[Düşmanlıkların] kapsamlı bir şekilde durdurulması çağrısını sürdürürken Güney Afrika'nın endişelerine işaret etmemizin önemli olduğunu hissettik."

İsrail, Gazze'deki sivillere zarar vermekten ziyade Hamas'ı ortadan kaldırmayı amaçladığını söyleyerek, terör grubunun geniş ölçüde sivil halk arasında yer aldığını belirtiyor. Kuzeydeki kampanyasını yoğunlaştırırken, kuzey Gazze'deki tüm sivilleri güneye doğru çekilmeye çağırdı.