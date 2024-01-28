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Güney Afrika, İsrail'in Gazze'deki soykırımını Lahey'e taşıdı - Son Dakika
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Güney Afrika, İsrail'in Gazze'deki soykırımını Lahey'e taşıdı

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Lahey'de kazanılan zaferin ardından İsrail'e rest çekerek, geri adım atmayacaklarını duyurdu. Ramaphosa, "İsrail'e karşı dava açmamıza riskli diyorlar. Bize saldırabilir, iç karışıklık çıkarabilirlermiş. Ne olursa olsun ilkelerimize bağlı kalacağız" dedi.

Güney Afrika, İsrail\'in Gazze\'deki soykırımını Lahey\'e taşıdı
28.01.2024 - 12:25,  Güncelleme: 12:30
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Güney Afrika, İsrail'e rest çekti. İsrail'in Gazze'deki soykırımını Lahey'e taşıyan Güney Afrika, geri adım atmayacaklarını bir kez daha duyurdu. 'Gazze'de soykırım davası' başvurusunun Uluslararası Adalet Divanı'nda kabul edilmesinin ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, "Ne olursa olsun ilkelerimize bağlı kalacağız" mesajını verdi.

"İÇ KARIŞIKLIK ÇIKARABİLİRLER"

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Ramaphosa, "İsrail'e karşı dava açmamıza riskli diyorlar. Bize saldırabilir, iç karışıklık çıkarabilirlermiş. Ne olursa olsun ilkelerimize bağlı kalacağız" diye konuştu.

"SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"

Cyril Ramaphosa, UAD'nin kararı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Kararın ardından ateşkes için ortak bir çaba gösterilmeli ve iki devletli kalıcı bir çözüm için müzakerelere başlanmalı." demişti. Davanın ardından tepkilere maruz kaldıklarını belirten Ramaphosa, "Bazı kişiler, bu işe karışmanın Güney Afrika'nın işi olmadığını söyledi. Bizler Güney Afrikalılar olarak, bize karşı işlenen suçların başka yerlerde başka insanlara karşı işlenmesine de seyirci kalmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

GAZZE'DE SOYKIRIM DAVASI

UAD, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında, İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti. UAD'nin "Gazze'de yaşanan insani trajedinin son derece farkında olduğunu ve can kayıplarından derin endişe duyduğunu" bildirdiği karar dünya basınında geniş yer buldu.

YORUMLAR (3)
  • Mustafa POLAT: Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Temkinli olmak lazım. Yanıtla 15 2
  • XYZ: Araplar izlemede Yanıtla 0 11
  • ZEKİ: Helal olsun Müslüman ülkeler israile karşı bişey yapamıyor bari bu adamı ve ülkesini desteklesinler. Yanıtla 0 0

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