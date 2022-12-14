Güney Amerika ülkesinde kaydedilen bir görüntü ortalığı salladı. Yurtdışında kaydedilen ve İspanyolca konuşulan görüntülerde bir kişinin "O****u ç..., korkak" diye bağırdığı duyuluyor.
Paylaşılan görüntülerde düğün arabasının içinde başka bir kadın ile yarı çıplak bir şekilde görüntülenen damat, daha sonra gelin tarafından basılıyor. Yapılan yorumlar arasında ise olayın kurgu olabileceği de iddia edildi.
Son Dakika › Dünya › Düğün günü eşini başka kadınla ilişkiye girerken basan gelin yıkıldı - Son Dakika