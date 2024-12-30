Güney Kore'de, 179 kişinin öldüğü uçak son 48 saatte 13 sefer yapmış - Son Dakika
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Güney Kore'de, 179 kişinin öldüğü uçak son 48 saatte 13 sefer yapmış

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Güney Kore'de dün inişi sırasında yaptığı kazada 179 kişinin öldüğü uçağın, son 48 saatte 13 sefer yaptığı belirlendi.

30.12.2024 16:30
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Güney Kore'de dün inişi sırasında yaptığı kazada 179 kişinin öldüğü uçağın, son 48 saatte 13 sefer yaptığı ortaya çıktı.

SON 48 SAATTE 13 SEFER YAPMIŞ

Yonhap'ın haberine göre, seyahat sektöründen yetkililer, 179 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama yaptı. Yetkililer, Jeju Air hava yolu şirketine ait kaza yapan uçağın, çeşitli seyahat acenteleri aracılığıyla "daha uygun fiyata" tur uçuşları yaptığını belirtti. Söz konusu turlar kapsamında Boeing B 737-800 tipi uçağın, kazadan önceki 48 saatte 13 sefer yaptığını bildiren yetkililer, bu uçuşların bazılarının Çin, Tayland, Malezya, Japonya ve Tayvan'a olduğunu kaydetti.

Güney Kore'de, 179 kişinin öldüğü uçak son 48 saatte 13 sefer yapmış

Jeju Air'in, ülkedeki diğer hava yolu firmalarına göre aylık ortalama en çok uçak kullanan firmalardan biri olduğu belirtiliyor. Buna göre, firmaya ait her uçağın temmuz-eylül döneminde 418 saat uçuş kaydı bulunuyor.

Güney Kore'de, 179 kişinin öldüğü uçak son 48 saatte 13 sefer yapmış

AYNI MODEL UÇAK, HAVALİMANINA GERİ DÖNDÜ

Jeju Air yetkilileri, yerel saatle 06.37'de Gimpo Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan, Muan'daki kazadakiyle aynı model başka bir uçağının da kısa süre sonra iniş takımında sorun tespit edilmesi nedeniyle havalimanına döndüğünü açıkladı. Uçaktaki 161 yolcunun bu sorun hakkında bilgilendirildiğini aktaran yetkililer, 08.30'da Boeing B 737-800 tipi başka bir uçakla seferin yapıldığını aktardı. Dönen uçaktaki 21 yolcu ise güvenlik endişeleri nedeniyle diğer uçağa binmemeyi tercih etti.

Güney Kore'de, 179 kişinin öldüğü uçak son 48 saatte 13 sefer yapmış

Jeju Air yetkilisi Song Kyung-hoon, havalimanına geri dönen uçaktaki iniş takımının, kontrollerin ardından işlevsel olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Güney Kore'de, 179 kişinin öldüğü uçak son 48 saatte 13 sefer yapmış

GÜNEY KORE'DEKİ UÇAK KAZASI

Güney Kore'nin Muan şehrinde Jeju Air hava yolu şirketine ait yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

Güney Kore'de, 179 kişinin öldüğü uçak son 48 saatte 13 sefer yapmış
Güney Kore\'de, 179 kişinin öldüğü uçak son 48 saatte 13 sefer yapmış

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Son Dakika Dünya Güney Kore'de, 179 kişinin öldüğü uçak son 48 saatte 13 sefer yapmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mossi :
    dış güçler diyelim 2 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    2 günde 1e sefer ne o uçak dinlenmesinmi bakım yapılmadan ucmustir 0 0 Yanıtla
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