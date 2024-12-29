Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak duvara çarptı. İnfilak eden uçaktaki 120 yolcu hayatını kaybederken, kaza sonrasında havalimanındaki tüm uçuşlar askıya alındı.
Korkunç kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Servis edilen videoda uçağın iniş yaptığı ve pistte ilerlerken aniden kontrolden çıkarak havaalanını çevreleyen duvara çarptığı görülüyor.
Duvara çarpan yolcu uçağı infilak ederken, alevlerin yükseldiği ve uçağın kısa sürede hurdaya döndüğü anlar olayın vahametini gözler önüne seriyor.
Son Dakika › Dünya › Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada - Son Dakika
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