Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada - Son Dakika
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Dünya

Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada

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Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın iniş yaptığı sırada pistten çıkarak havaalanını çevreleyen duvara çarpıp infilak ettiği anlar yer alıyor.

29.12.2024 07:26
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Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak duvara çarptı. İnfilak eden uçaktaki 120 yolcu hayatını kaybederken, kaza sonrasında havalimanındaki tüm uçuşlar askıya alındı.

PİSTTE İLERLERKEN KONTROLDEN ÇIKTI

Korkunç kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Servis edilen videoda uçağın iniş yaptığı ve pistte ilerlerken aniden kontrolden çıkarak havaalanını çevreleyen duvara çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Duvara çarpan yolcu uçağı infilak ederken, alevlerin yükseldiği ve uçağın kısa sürede hurdaya döndüğü anlar olayın vahametini gözler önüne seriyor.

Güney Kore\'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada

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Son Dakika Dünya Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ferhat eser:
    Bence uçaklara sabotaj yapılıyor son günlerde bukadar ucak kazası normal değil dünya alarm durumunda olmalı durum çok tehlikeli hal aldı 50 24 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ:
    bu uçağın düşmesinin sorumlusu ekrem imaroğludur nasıl mutlumusunuz herşey çok güzel oluyormu? 22 21 Yanıtla
  • Omurcagri 33:
    Uçağın iniş takımının açık olmadığının farkındamısınız acaba sayın editör ? Uçak gövde üstü iniyor ve hiç hız kesmiyor... 13 3 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    18 Ocakta Viyana ya gidecektim. Tırsmaya başladım. 7 6 Yanıtla
  • Yiğit null:
    canlı yoktur 3 4 Yanıtla
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