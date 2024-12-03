Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün Kuzey Kore yanlısı komünist unsurları devletin içinde temizlemek hedefiyle sıkıyönetim ilan edildiğini açıklaması ortalığı karıştırdı. Parlamento kapatılırken, tüm siyasi ve medya faaliyetleri yasaklandı.
Halk kararın ardından muhalefetin çağrısıyla sokaklara döküldü. Parlamento binası önüne gelen milletvekilleri ve sivil halkla polis arasında arbede yaşandı. Milletvekilleri parlamentoya güçlükle girebildi.
Sıkıyönetimin ilan edilmesinden hemen sonra ordu sokaklara inerken, asker parlamento binasına pencereleri kırarak girdi. Ancak milletvekillerinin oy birliğiyle sıkıyönetimi iptal etmesinin ardından askerler parlamento binasını boşaltmak zorunda kaldı.
Son Dakika › Dünya › Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı - Son Dakika
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