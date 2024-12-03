Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı

Geniş Video İzle

Güney Kore'de ilan edilen sıkıyönetim kararı ortalığı karıştırdı. Parlamentoya ilk başta camları kırarak giren askerler, milletvekillerinin sıkıyönetim kararını iptal etmesiyle birlikte geri çıkmak zorunda kaldı.

03.12.2024 20:36  Güncelleme: 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün Kuzey Kore yanlısı komünist unsurları devletin içinde temizlemek hedefiyle sıkıyönetim ilan edildiğini açıklaması ortalığı karıştırdı. Parlamento kapatılırken, tüm siyasi ve medya faaliyetleri yasaklandı.

GÜNEY KORE'DE PARLAMENTO BİNASI ÖNÜNDE ARBEDE

Halk kararın ardından muhalefetin çağrısıyla sokaklara döküldü. Parlamento binası önüne gelen milletvekilleri ve sivil halkla polis arasında arbede yaşandı. Milletvekilleri parlamentoya güçlükle girebildi.

ASKERLER, CAMLARDAN GİRDİKLERİ BİNAYI KISA SÜREDE TERK ETTİ

Sıkıyönetimin ilan edilmesinden hemen sonra ordu sokaklara inerken, asker parlamento binasına pencereleri kırarak girdi. Ancak milletvekillerinin oy birliğiyle sıkıyönetimi iptal etmesinin ardından askerler parlamento binasını boşaltmak zorunda kaldı.

Güney Kore\'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı

Parlamento, Güney Kore, Politika, Hukuk, Dünya, Kore, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:55 Esad isterse İran, Suriye’ye asker yığacak Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak
20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
19:51 Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti
19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
09:24 Lojmanda ölü bulunan Yeşim’in annesi, “intihar“ iddialarına bir kez daha isyan etti Lojmanda ölü bulunan Yeşim'in annesi, "intihar" iddialarına bir kez daha isyan etti
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
09:16 Yeşilçam’ın ’Sezercik’i boşandı, mahkemede ’kısırlık’ gerginliği çıktı Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı
08:56 Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor
08:35 Meteoroloji sadece bir ili uyardı Meteoroloji sadece bir ili uyardı
08:33 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS’ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024
08:23 Kuzey Irak’ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu Kuzey Irak'ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu
08:11 Şeyma Subaşı’nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı Şeyma Subaşı'nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı
07:54 Muhaliflerin Suriye’deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama’yı tamamen ele geçirmek Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 21:19:41. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.