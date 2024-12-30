Güney Kore'de bir uçak faciasının daha eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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Güney Kore'de bir uçak faciasının daha eşiğinden dönüldü

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Güney Kore'de dün duvara çarpan yolcu uçağının infilak etmesi sonucu 179 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın sıcaklığı devam ederken ülkeden bir korkutan haber daha geldi. Güney Kore'ye ait Jeju Air'e ait ikinci Boeing 737-800 tipi uçak iniş takımlarında sorun yaşadı ancak güvenli bir şekilde inişi sağlandı. Güney Kore'de tüm Boeing 737-800'lerin denetlenmesi emri verildi.

30.12.2024 09:55
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Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait yolcu uçağı Güney Kore'de pistten çıkarak duvara çarptı. 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu uçaktan sadece 2 kişi sağ kurtulabildi.

141 CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Güney Kore Kara Kuvvetleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçak kazasında hayatını kaybeden 179 kişiden 141'inin kimliklerinin tespit edildiği bildirildi.

ÜLKEDE BİR UÇAK FACİASINDAN DAHA DÖNÜLDÜ

Güney Kore'de Jeju Air'e ait ikinci Boeing 737-800 tipi uçak iniş takımlarında sorun yaşamasının ardından güvenli bir şekilde indirildi.

Güney Kore'de bir uçak faciasının daha eşiğinden dönüldü

TÜM BOEING 737-800'LER DENETLENECEK

Güney Kore'de art arda yaşanan olayların ardından ülkedeki tüm Boeing 737-800'lerin denetlenmesi emredildi.

737-800'LERİN SABIKASI KABARIK

Dünya çapında yaygın olarak kullanılan Boeing 737-800'ler tanıtıldığı günden bu yana bildirilen en az 25 kazaya karıştı.

BİR YILDA 529 KAZA

2024 yılı başı itibarıyla tüm Boeing 737 modellerinin karıştığı 529 kaza meydana geldi ve çeşitli olaylarda 5.700'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore\'de bir uçak faciasının daha eşiğinden dönüldü

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Son Dakika Dünya Güney Kore'de bir uçak faciasının daha eşiğinden dönüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'de bir uçak faciasının daha eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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