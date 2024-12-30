Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait yolcu uçağı Güney Kore'de pistten çıkarak duvara çarptı. 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu uçaktan sadece 2 kişi sağ kurtulabildi.
Güney Kore Kara Kuvvetleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçak kazasında hayatını kaybeden 179 kişiden 141'inin kimliklerinin tespit edildiği bildirildi.
Güney Kore'de Jeju Air'e ait ikinci Boeing 737-800 tipi uçak iniş takımlarında sorun yaşamasının ardından güvenli bir şekilde indirildi.
Güney Kore'de art arda yaşanan olayların ardından ülkedeki tüm Boeing 737-800'lerin denetlenmesi emredildi.
Dünya çapında yaygın olarak kullanılan Boeing 737-800'ler tanıtıldığı günden bu yana bildirilen en az 25 kazaya karıştı.
2024 yılı başı itibarıyla tüm Boeing 737 modellerinin karıştığı 529 kaza meydana geldi ve çeşitli olaylarda 5.700'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Son Dakika › Dünya › Güney Kore'de bir uçak faciasının daha eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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