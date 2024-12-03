Asya ülkesi Güney Kore, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün aldığı kararla karıştı. Ülkede Kuzey Kore yanlısı komünist unsurların temizlenmesi gerekçe gösterilerek sıkıyönetim ilan edildi. Parlamento kapatılırken, tüm siyasi ve medya faaliyetleri de yasaklandı.
Karardan kısa süre sonra orduya ait tanklar ve askerler, Güney Kore sokaklarında boy göstermeye başladı. Darbe endişesinin yaşandığı ülkede parlamento binasına askeri helikopterler indi.
Milletvekillerinin girmesine izin verilmediği parlamento önü de karıştı. Meclis binasını abluka altına alan polisle milletvekilleri arasında arbede yaşandı.
Olağanüstü hal kararına karşı binlerce Güney Koreli de sokaklara döküldü. Ana muhalefet partisinin çağrısına uyan Güney Koreliler, meclis binasına doğru yürüyüşe geçti.
İşte ülkeden ilk görüntüler:
Son Dakika › Dünya › Güney Kore'de darbenin ayak sesleri! Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında - Son Dakika
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