Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi

Dünya

Penaltı mı değil mi? Herkes bu pozisyonları konuşuyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, muhalefeti "devlet karşıtı faaliyetlere bulaşmakla" suçladı. Ülkede "sıkıyönetim" ilan edildiğini duyuran Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.

CANLI YAYIN AÇTI, DUVARDAN ATLADI

Devlet Başkanı'nın sıkıyönetim kararı sonrası harekete geçen ana muhalefet lideri Lee Jae-myung ise polisler tarafından kapatılan meclise, canlı yayın açıp duvardan atlayarak girdi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Güney Kore ordusunun meclise girdiği, milletvekillerinin ise özel kuvvetlerin parlamentoya girmesini engellemeye çalıştığı görüldü.

HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Güney Kore muhalefet lideri Lee Jae-Myung seçim yasasını ihlalden hapis cezasına çarptırılmış, bir yıllık hapis cezası iki yıl süreyle ertelenmişti. Koreli vekilin adı daha önce de pek çok olaylara karışmış, Busan'da düzenlediği bir basın toplantısı sırasında boynundan bıçaklanmıştı. Yonhap haber ajansı, saldırganın Lee'ye öldürme amacını taşıdığı yönünde ifade verdiğini aktarmıştı.

GÜNEY KORE'DE NEDEN SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ?

Güney Kore DEvlet Başkanı'nın sıkıyönetim ilanının arkasında, muhalefetteki Demokrat Parti'nin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmasının ardından geldiği belirtiliyor. Bu arada, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verildi ve teyakkuzda olunması çağrısı yapıldı. Öte yandan, ülkedeki ana muhalefet, sıkıyönetim ilanının ardından milletvekillerini Ulusal Meclise çağırdı.