Güney Kore'de Devlet Başkanı için gözaltı talebi - Son Dakika
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Dünya

Güney Kore'de Devlet Başkanı için gözaltı talebi

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Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetim kararı 6 saat sonra iptal edilmişti. Güney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin derhal gözaltına alınmasını talep eden tasarıyı kabul etti.

10.12.2024 10:35
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Güney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un "derhal" gözaltına alınmasını içeren karar tasarısını kabul etti.

Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Meclis'te sıkıyönetim ilanında rol alan 8 kişinin gözaltına alınmasını öngören tasarı oylandı. Oylama sonucunda, aralarında Yoon, eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ve eski İçişleri Bakanı Lee Sang-min'in de olduğu 8 kişinin "derhal gözaltına alınması talebini" içeren karar tasarısı 94'e karşı 191 oyla kabul edildi. Oylamaya katılan 288 milletvekilinden 3'ü de çekimser oy kullandı.

Yoon'un azline ilişkin önerge, meclisin 3'te 2 çoğunluğu elde edememesi nedeniyle kabul edilmediği için muhalefet bu kez gözaltı tasarısını gündeme taşıdı. Öte yandan, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle yargılanması için özel yetkili savcı atanmasına ilişkin karar da mecliste kabul edildi.

AZLEDİLMESİ KABUL EDİLMEMİŞTİ

Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması için sunulan azil önergesinin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyordu. Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloku, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyduğu için 7 Aralık'ta oylanan önerge kabul edilmemişti.

NE OLMUŞTU?

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için meclise önerge sunmuştu.

Kabul edilmesi için 200 milletvekilinin onayını alması gereken önerge, yeterli sayıya ulaşılamadığı için kabul edilmemişti.

"Vatana ihanet" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için seyahat yasağının getirildiği bildirilmişti.

Güney Kore\'de Devlet Başkanı için gözaltı talebi

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Son Dakika Dünya Güney Kore'de Devlet Başkanı için gözaltı talebi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Murat Derin:
    Tek adam sistemine başkaldırı böyle olur. 6 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Şu bizim baştakine de gözaltı verin, şu milletin parasını çalan , halkın malına göz diken, yaşlıyı emekliyi hayattan bezdiren şahsı 2 0 Yanıtla
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