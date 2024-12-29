Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 120 kişinin hayatını kaybetti.
İniş takımlarındaki arıza nedeniyle pistten çıkarak duvara çarpan uçak infilak ederken olay yerinden gelen ilk görüntüler kazanın vahametini gözler önüne serdi.
İşte o kareler;
Son Dakika › Dünya › Güney Kore'deki uçak kazasından ilk görüntüler - Son Dakika
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