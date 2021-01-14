Güney Kore eski lideri Park Geun-hye'nin 20 yıllık hapis cezası onandı - Son Dakika
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Güney Kore eski lideri Park Geun-hye'nin 20 yıllık hapis cezası onandı

14.01.2021 12:22
Güney Kore eski lideri Park Geun-hye'nin 20 yıllık hapis cezası onandı

Güney Kore'nin yüksek mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasının onandığı bildirildi.

Güney Kore'nin yüksek mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasının onandığı bildirildi.

Güney Kore'nin 11. Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'nin 2018 yılında hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle yargılandığı davada verilen  20 yıl hapis cezasının onandığı bildirildi. Park Geun-hye, 20 yıl hapis ve 15 milyon dolar (yaklaşık 102 milyon TL) para cezasına çarptırılmıştı. Güney Kore Yüksek Mahkemesi, Park'ın 20 yıllık hapis cezasını onadığını açıkladı. 68 yaşındaki Geun-hye 9 Aralık 2016'da Ulusal Meclis oylaması sonucu azledilmişti. Eski Cumhurbaşkanı halihazırda başkent Seul'de tutuklu bulunuyordu.


Kaynak: DHA
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Güney Kore, Yolsuzluk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güney Kore eski lideri Park Geun-hye'nin 20 yıllık hapis cezası onandı - Son Dakika

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