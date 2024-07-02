Güney Kore\'nin başkenti Seul\'da bir araç, kırmızı ışıkta bekleyen yayalara çarptı: 9 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Dünya

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, bir aracın yayalara çarpması sonucu en az dokuz kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Kaza, Seul Belediye Binası yakınlarındaki yoğun bir kavşakta, yerel saatle 21.27'de meydana geldi. Yonhap haber ajansına göre, 68 yaşında olduğu düşünülen bir adam, trafik ışıklarında bekleyen yayalara çarptı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Polis, adı açıklanmayan sürücünün tutuklandığını ve kazayla adam öldürme suçlamasıyla soruşturulacağını belirtti. Sürücü, aracının aniden ve istemsizce hızlandığını söyledi. Aracın adli tıp kurumuna gönderileceği açıklandı. Ölen dokuz kişiden altısı olay yerinde hayatını kaybederken, üçü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza yerinden çekilen görüntülerde, ağır hasar görmüş siyah bir sedan arabanın çekildiği ve yol kenarındaki bariyerlerin yıkıldığı görüldü. Seul polisi, adamın aracı yanlış yönde sürdüğünü ve yayalara ölümcül şekilde çarpmadan önce iki araçla çarpıştığını belirtti. Ön soruşturmalara göre, kaza istemsiz hızlanma nedeniyle meydana geldi ve sürücünün alkol ya da başka bir madde etkisi altında olmadığı tespit edildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, İçişleri Bakanlığı'na kazazedelerin tedavisi için tüm çabaların gösterilmesi talimatını verdi. Seul Belediye Başkanı Oh Se-hoon ise olayı "trajik bir olay" olarak nitelendirerek soruşturma başlattı. Olay yerine gelen Oh, daha fazla kaybın önlenmesi için direktifler verdi ve mağdur aileler için önlemler hazırladı. "Mağdurları hızlı bir şekilde hastaneye götürün ve kazanın nedenini kapsamlı bir şekilde belirleyin" talimatını verdi.

Yerel kaynaklara göre, sürücü Seul'ün güneyindeki Ansan şehrinden bir otobüs şoförüydü ve yaklaşık 40 yıllık sürüş deneyimine sahipti.

Bu olay, Seul'ün 90 dakika güneybatısındaki büyük bir sanayi bölgesi olan Hwaseong şehrinde bir lityum pil fabrikasında çıkan yangında 23 kişinin hayatını kaybetmesi ve birçok kişinin yaralanmasından bir hafta sonra meydana geldi.