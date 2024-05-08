Güney Kore'nin Tarih Kokan Yeri: Bukchon Hanok Köyü - Son Dakika
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Güney Kore'nin Tarih Kokan Yeri: Bukchon Hanok Köyü

Güney Kore'nin başkenti Seoul'un tarihi kalbinde yer alan Bukchon Hanok Köyü, ziyaretçilere Joseon Hanedanı döneminden kalma yüzlerce geleneksel ev olan hanokları keşfetme şansı sunuyor. Gyeongbokgung Sarayı, Changdeokgung Sarayı ve Jongmyo Tapınağı gibi önemli tarihi yapılarla çevrili bu benzersiz mahalle, ziyaretçilere geçmişin mimarisini ve kültürünü yaşatıyor.

08.05.2024 15:03  Güncelleme: 15:18
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AV. BEDİA TEYMUR - GÜNEY KORE GEZİ YAZISI

Güney Kore'de gezilmesi gereken bir başka yer: Bukchon Hanok Köyü, Seoul'un tarihî kalbinde, ziyaretçilere Kore'nin Joseon Hanedanı döneminden kalma yüzlerce geleneksel ev olan hanokları keşfetme şansı tanıyor. "Kuzey köyü" anlamına gelen Bukchon, adını, Cheonggyecheon Deresi ve Jongno'nun kuzeyindeki stratejik konumundangeliyor. Gyeongbokgung Sarayı, Changdeokgung Sarayı ve Jongmyo Tapınağı gibi önemli tarihi yapılarla çevrili bu benzersiz mahalle, ziyaretçilerine geçmişin mimarisini ve kültürünü yaşatıyor.

Günümüzde, bu hanoklar sadece estetik bir görüntü sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kültür merkezleri, misafirhaneler, restoranlar ve çay evleri olarak da işlev görerek turistlere geleneksel Kore yaşam tarzını deneyimleme fırsatı veriyor.

Her bir hanok, özenle korunmuş ahşap yapıları, zarif çatı hatları ve sıcak bir atmosferle ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor. Bukchon Hanok Köyü'nde dolaşırken, ziyaretçiler mahallenin sakin sokaklarında yürüyerek, yerel el sanatlarını öğrenebilir, otantik Kore çayını tadabilir ve tarihi yapıların zarafetini keşfediyorlar.

Bukchon, gerçek insanların yaşadığı bir mahalle olduğundan, ziyaretçilere çevreyi keşfederken saygılı olmaları ve mahalle sakinlerinin gizliliğine özen göstermeleri öneririm. Bu durum, ziyaretçilerin canlı tarihi mahallenin atmosferini daha anlamlı bir şekilde yaşamalarını sağlıyor. Bukchon Hanok Köyü, Kore kültürünün derinliklerine dalmanın ve Joseon döneminin izlerini sürmenin ideal bir yeridir.

Güney Kore'nin Tarih Kokan Yeri: Bukchon Hanok Köyü

Av. Bedia Teymur İnstagram: https://www.instagram.com/av.bedia.teymur/

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Son Dakika Dünya Güney Kore'nin Tarih Kokan Yeri: Bukchon Hanok Köyü - Son Dakika

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