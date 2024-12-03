Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin komünist tehditlerini gerekçe göstererek ülkede sıkıyönetim ilan etti. Karrala birlikte oırdu sokaklara inerken, ana muhalefetin çağrısına uyan insanlar parlamentoya doğru yürüyüşe geçti.
Ülkede parlamento binasının önü karıştı. Polisle milletvekilleri ve sivil halk karşı karşıya gelirken, arbede yaşandı. Vekiller güç de olsa parlamento binası girdi.
Parlamentoda yapılan oylama ile sıkıyönetim ilanı iptal edildi. 190 milletvekilinin tamamı 'Evet' oyu kullandı.
Güney Kore Meclis Başkanı'ndan açıklama geldi. Açıklamada Meclis Başkanı, "Sıkıyönetim kararını hâlen uygulayan tüm askerler vatana ihanetle yargılanacaktır" ifadelerini kullandı.
Ülkenin anayasasına göre Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan edebiliyor. Sıkıyönetimde, basın, yayın, hükümet veya mahkemelerin yetkileri de dahil olmak üzere belirli özgürlükler kısıtlanabiliyor. Ancak sıkıyönetim, Ulusal Meclis'in çoğunluğunun sona erdirilmesini talep etmesi halinde kaldırılabiliyor. 300 üyeli Ulusal Meclis'te 170 sandalyeye sahip olan muhalefetteki DP, oy çokluğuyla sıkıyönetimi kaldırma kapasitesine sahip.
Son Dakika › Dünya › Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti - Son Dakika
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