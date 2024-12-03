Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti - Son Dakika
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Dünya

Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

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Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün aldığı sıkıyönetim kararına parlamentodan onay çıkmadı. Parlamentoda yapılan oylamada 190 milletvekili ''evet'' oyu vererek, sıkıyönetimin geçersiz olduğuna karar verdi. Güney Kore Meclis Başkanı, ''Sıkıyönetim kararını hâlen uygulayan tüm askerler vatana ihanetle yargılanacaktır'' açıklamasını yaptı.

03.12.2024 19:20
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin komünist tehditlerini gerekçe göstererek ülkede sıkıyönetim ilan etti. Karrala birlikte oırdu sokaklara inerken, ana muhalefetin çağrısına uyan insanlar parlamentoya doğru yürüyüşe geçti.

GÜNEY KORE'DE GERGİNLİĞİN ANA MERKEZİ PARLAMENTO ÖNÜ

Ülkede parlamento binasının önü karıştı. Polisle milletvekilleri ve sivil halk karşı karşıya gelirken, arbede yaşandı. Vekiller güç de olsa parlamento binası girdi.

PARLAMENTO, SIKIYÖNETİMİ İPTAL ETTİ

Parlamentoda yapılan oylama ile sıkıyönetim ilanı iptal edildi. 190 milletvekilinin tamamı 'Evet' oyu kullandı.

VATANA İHANETLE YARGILANACAKLAR

Güney Kore Meclis Başkanı'ndan açıklama geldi. Açıklamada Meclis Başkanı, "Sıkıyönetim kararını hâlen uygulayan tüm askerler vatana ihanetle yargılanacaktır" ifadelerini kullandı.

MUHALEFET PARTİSİ, SIKIYÖNETİMİ KALDIRACAK OYA SAHİP

Ülkenin anayasasına göre Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan edebiliyor. Sıkıyönetimde, basın, yayın, hükümet veya mahkemelerin yetkileri de dahil olmak üzere belirli özgürlükler kısıtlanabiliyor. Ancak sıkıyönetim, Ulusal Meclis'in çoğunluğunun sona erdirilmesini talep etmesi halinde kaldırılabiliyor. 300 üyeli Ulusal Meclis'te 170 sandalyeye sahip olan muhalefetteki DP, oy çokluğuyla sıkıyönetimi kaldırma kapasitesine sahip.

Güney Kore\'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

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Son Dakika Dünya Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Biiznillah Güney Kore 15 Temmuz destanı yazıyor. Yolunuz açık olsun kardeşlerim. 8 6 Yanıtla
  • Mustafa Iper:
    Bencede o güzel ülkeye yakışmıyan bir olay olurdu. Yanlız haberlerdeki gibi bizim E.Erdoğan gibi sorumsuzca harcama yapıyorsa birilerin dur demesi çok güzel olurdu. 4 4 Yanıtla
  • Kemsl:
    zokim böyle sıkıyönetime, bizim 80leri bilmiyorlar demek 2 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Türkiye deki koreli firmalar bundan etkilenir üretim aksayabilir 0 1 Yanıtla
  • YoH null:
    kore artık eskisi gibi değil ve gidişatı da hiç iyi değil 0 0 Yanıtla
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