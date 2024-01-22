Kongo\'da Kamyonet Kazası: 18 Ölü, Düzinelerce Yaralı

Güneybatı Kongo'da bir kamyonet yüksek hızda kontrolünü kaybederek bir uçuruma düştü; olayda 18 yolcu hayatını kaybetti ve düzinelerce kişi yaralandı.

Kasangulu polis komutanı Benjamin Banza'ya göre, kamyonet, Pazar günü uzak Kasangulu bölgesindeki Kongo Merkez bölgesindeki ana bir yol üzerinde malzeme ve çok sayıda yolcu taşıyordu.

"Uçurumdan çıkarılan cesetler, Kasangulu Genel Hastanesi morguna taşındı. Kazada 15 kişi yaralanırken beş kişinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.Banza, kazanın nedeninin aşırı hız olduğu şüphesi bulunduğunu ekledi.

Kongo'da trafik kurallarına sıkça uyulmaması nedeniyle özellikle ana yollarda çok sayıda kaza yaşanıyor.

Pazar günkü kaza, sıklıkla böyle trajedilere sahne olan Kongo Merkez bölgesindeki yol güvenliği konusunda yeni endişelere yol açtı.